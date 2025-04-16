Курганский актив британских инвесторов назвал причины роста убытков в компании

Курганский производитель соков и морсов «Фруктолайн», которым владеет британский инвестор «Геллан Консталтинг Лтд», увеличил убытки из-за внедрения системы «Честный знак». Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщили в пресс-службе предприятия.
«Рост убытков связан с крайне дорогостоящим внедрением системы „Честный Знак“. Она нанесла сильнейший удар по экономике предприятия», — сообщили URA.RU в компании.
Последние два года предприятие показывает убытки. В 2023 году они составили почти 1,5 миллиона рублей. В предыдущем периоде наблюдалось снижение, однако компания осталась в минусе на полмиллиона рублей. Также за прошлый год на 7% снизились доходы — с 311,2 до 288,1 млн рублей.
Инвестор из Виргинских островов (Великобритания) владеют 25% доли. Остальная часть принадлежит курганской фирме «Риэл Истэйт» бизнесмена из Москвы Галины Бурковой. До 2014 года активом владел другой зарубежный инвестор — кипрская компания «Вероанд Трейдинг Лимитед».
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