16 апреля 2025

Курганский актив британских инвесторов назвал причины роста убытков в компании

Производитель соков из Кургана стал убыточным из-за внедрения новой системы
© Служба новостей «URA.RU»
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Производитель соков «Фруктолайн» из Кургана второй год не выходит из убытков
Производитель соков «Фруктолайн» из Кургана второй год не выходит из убытков Фото:
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Курганские актив иностранных инвесторов

Курганский производитель соков и морсов «Фруктолайн», которым владеет британский инвестор «Геллан Консталтинг Лтд», увеличил убытки из-за внедрения системы «Честный знак». Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщили в пресс-службе предприятия.

«Рост убытков связан с крайне дорогостоящим внедрением системы „Честный Знак“. Она нанесла сильнейший удар по экономике предприятия», — сообщили URA.RU в компании. 

Последние два года предприятие показывает убытки. В 2023 году они составили почти 1,5 миллиона рублей. В предыдущем периоде наблюдалось снижение, однако компания осталась в минусе на полмиллиона рублей. Также за прошлый год на 7% снизились доходы — с 311,2 до 288,1 млн рублей.

Инвестор из Виргинских островов (Великобритания) владеют 25% доли. Остальная часть принадлежит курганской фирме «Риэл Истэйт» бизнесмена из Москвы Галины Бурковой. До 2014 года активом владел другой зарубежный инвестор — кипрская компания «Вероанд Трейдинг Лимитед». 

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Курганский производитель соков и морсов «Фруктолайн», которым владеет британский инвестор «Геллан Консталтинг Лтд», увеличил убытки из-за внедрения системы «Честный знак». Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщили в пресс-службе предприятия. «Рост убытков связан с крайне дорогостоящим внедрением системы „Честный Знак“. Она нанесла сильнейший удар по экономике предприятия», — сообщили URA.RU в компании.  Последние два года предприятие показывает убытки. В 2023 году они составили почти 1,5 миллиона рублей. В предыдущем периоде наблюдалось снижение, однако компания осталась в минусе на полмиллиона рублей. Также за прошлый год на 7% снизились доходы — с 311,2 до 288,1 млн рублей. Инвестор из Виргинских островов (Великобритания) владеют 25% доли. Остальная часть принадлежит курганской фирме «Риэл Истэйт» бизнесмена из Москвы Галины Бурковой. До 2014 года активом владел другой зарубежный инвестор — кипрская компания «Вероанд Трейдинг Лимитед». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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