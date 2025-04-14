Курганский актив британских инвесторов в три раза сократил убытки

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Производитель соков и морсов «Фруктолайн» сократил убытки
Производитель соков и морсов «Фруктолайн» сократил убытки Фото:

Курганский производитель соков и морсов «Фруктолайн», которым владеет британский инвестор «Геллан Консталтинг Лтд», за год в три раза сократил убытки. Об этом сообщается в финансовой отчетности предприятия. 

«Убытки за 2024 год: -503 000 рублей. Это в три раза меньше, чем в 2023 году (-1 476 000 рублей)», — говорится в бухгалтерской отчетности компании. 

Выручка снизилась более чем на 15 млн рублей. За год показатель сократился с 286,7 до 271,4 млн рублей.

Инвестору из Виргинских островов (Великобритания) принадлежит 25% доли «Фруктолайна». 75% владеет курганская фирма «Риэл Истэйт». До 2014 года активом владела кипрская компания «Вероанд Трейдинг Лимитед». 

Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу завода. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU арматурный завод богатейшего бизнесмена Кургана резко увеличил прибыль — свыше 993 млн рублей (470%). Это в шесть раз больше, чем за 2023 год. Также сообщалось, что бизнес семьи курганского «Гусиного короля» вышел из миллионных убытков. 

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Курганский производитель соков и морсов «Фруктолайн», которым владеет британский инвестор «Геллан Консталтинг Лтд», за год в три раза сократил убытки. Об этом сообщается в финансовой отчетности предприятия.  «Убытки за 2024 год: -503 000 рублей. Это в три раза меньше, чем в 2023 году (-1 476 000 рублей)», — говорится в бухгалтерской отчетности компании.  Выручка снизилась более чем на 15 млн рублей. За год показатель сократился с 286,7 до 271,4 млн рублей. Инвестору из Виргинских островов (Великобритания) принадлежит 25% доли «Фруктолайна». 75% владеет курганская фирма «Риэл Истэйт». До 2014 года активом владела кипрская компания «Вероанд Трейдинг Лимитед».  Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу завода. Ответ ожидается. Ранее URA.RU арматурный завод богатейшего бизнесмена Кургана резко увеличил прибыль — свыше 993 млн рублей (470%). Это в шесть раз больше, чем за 2023 год. Также сообщалось, что бизнес семьи курганского «Гусиного короля» вышел из миллионных убытков. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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