Курганский актив британских инвесторов в три раза сократил убытки

Курганский производитель соков и морсов «Фруктолайн», которым владеет британский инвестор «Геллан Консталтинг Лтд», за год в три раза сократил убытки. Об этом сообщается в финансовой отчетности предприятия.
«Убытки за 2024 год: -503 000 рублей. Это в три раза меньше, чем в 2023 году (-1 476 000 рублей)», — говорится в бухгалтерской отчетности компании.
Выручка снизилась более чем на 15 млн рублей. За год показатель сократился с 286,7 до 271,4 млн рублей.
Инвестору из Виргинских островов (Великобритания) принадлежит 25% доли «Фруктолайна». 75% владеет курганская фирма «Риэл Истэйт». До 2014 года активом владела кипрская компания «Вероанд Трейдинг Лимитед».
Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу завода. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU арматурный завод богатейшего бизнесмена Кургана резко увеличил прибыль — свыше 993 млн рублей (470%). Это в шесть раз больше, чем за 2023 год. Также сообщалось, что бизнес семьи курганского «Гусиного короля» вышел из миллионных убытков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».