Паслер высказался об оптимизации свердловской медицины, затеянной его соратницей

Свердловская система здравоохранения сейчас чувствительна, как и другие направления социальной отрасли. Врио губернатора Денис Паслер уже ознакомился с ситуацией в медицине и ждет доклад от нового замгубернатора-министра здравоохранения Татьяны Савиновой, рассказал он на встрече с руководителями основных СМИ региона.
«Система здравоохранения, как и другие направления и отрасли, достаточно чувствительная, и требующая внимательного, осторожного подхода в принятии решений. Татьяна Леонидовна — не чужой человек для области, с соответствующим образованием и огромным управленческим опытом. Она ничего за предыдущие годы не закрыла из того, что не нужно было закрывать. Ситуация, когда строится что-то новое рядом и закрывается старое — абсолютно нормальная», — сказал Паслер.
По его словам, чтобы принимать решения, нужно изучить вопрос со всех сторон — этим и займется замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова. «Она эту работу проведет, подготовит и доложит. Вы о ней обязательно узнаете, и вместе оценим, что происходит», — отметил он.
О грядущей реформе Савинова намекнула на встрече с главврачами 9 апреля. По ее словам, множество больниц сейчас живут с долгами. «Конечно, у нас с вами будет амбициозная задача понять, в чем дело, наверняка это потребует изменения модели здравоохранения. Но нет смысла об этом подробно говорить, пока я не познакомлюсь с каждым из вас и со структурой. Но сразу же скажу, что я фанат объединения больших больниц и считаю это правильным подходом, потому что это делает учреждения финансово устойчивыми. <...> Больница, при которой меньше 50 тысяч населения, на мой взгляд, успешной быть не может», — говорила Савинова. Позже она пояснила, что объединение больниц не подразумевает закрытие учреждений.
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