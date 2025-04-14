«Речи о закрытии не идет»: новый министр высказалась об оптимизации свердловских больниц

Татьяна Савинова заявила, что не будет ликвидировать свердловские больницы

15 апреля 2025 в 13:18 Размер текста - 17 +

Количество медучреждений не сократится, говорит чиновница Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Объединение больниц в рамках грядущей оптимизации, на которую намекнула на встрече с главврачами новый замгубернатора-министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, не подразумевает закрытие учреждений. Об этом Савинова заявила, общаясь с журналистами на полях медицинского форума в «Екатеринбург-ЭКСПО», передает корреспондент URA.RU. «Безусловно, не просто больницы, а каждый фельдшерско-акушерский пункт останется. Более того, я буду настаивать, чтобы они остались даже в самом маленьком селе, где есть свои нормативы. <…> Я вас уверяю, что ни один медицинский объект не будет закрыт. А увеличивать количество ФАПов планируем», — заверила Савинова. Она уточнила, что «есть задача поменять общую инфраструктуру» — на смену старым ФАПам придут новые. Сенсационное заявление Савиновой прозвучало 9 апреля на ее первой большой встрече с главврачами. По словам Савиновой, множество больниц сейчас живут с долгами. «Конечно, у нас с вами будет амбициозная задача понять, в чем дело, наверняка это потребует изменения модели здравоохранения. Но нет смысла об этом подробно говорить, пока я не познакомлюсь с каждым из вас и со структурой. Но сразу же скажу, что я фанат объединения больших больниц и считаю это правильным подходом, потому что это делает учреждения финансово устойчивыми. <…> Больница, при которой меньше 50 тысяч населения, на мой взгляд, успешной быть не может», — говорила Савинова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объединение больниц в рамках грядущей оптимизации, на которую намекнула на встрече с главврачами новый замгубернатора-министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, не подразумевает закрытие учреждений. Об этом Савинова заявила, общаясь с журналистами на полях медицинского форума в «Екатеринбург-ЭКСПО», передает корреспондент URA.RU. «Безусловно, не просто больницы, а каждый фельдшерско-акушерский пункт останется. Более того, я буду настаивать, чтобы они остались даже в самом маленьком селе, где есть свои нормативы. <…> Я вас уверяю, что ни один медицинский объект не будет закрыт. А увеличивать количество ФАПов планируем», — заверила Савинова. Она уточнила, что «есть задача поменять общую инфраструктуру» — на смену старым ФАПам придут новые. Сенсационное заявление Савиновой прозвучало 9 апреля на ее первой большой встрече с главврачами. По словам Савиновой, множество больниц сейчас живут с долгами. «Конечно, у нас с вами будет амбициозная задача понять, в чем дело, наверняка это потребует изменения модели здравоохранения. Но нет смысла об этом подробно говорить, пока я не познакомлюсь с каждым из вас и со структурой. Но сразу же скажу, что я фанат объединения больших больниц и считаю это правильным подходом, потому что это делает учреждения финансово устойчивыми. <…> Больница, при которой меньше 50 тысяч населения, на мой взгляд, успешной быть не может», — говорила Савинова.