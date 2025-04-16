В Курганской области выросло число «пьяных» ДТП на 71 процент

За первые три месяца этого года в Курганской области ДТП с пьяными водителями значительно возросло. По информации Управления Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области, в результате аварий погибли пять человек, еще 14 получили травмы Это на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«За три месяца текущего года автоинспекторами в Курганской области из дорожного потока извлечено 693 водителя, допустивших управление транспортом в нетрезвом состоянии или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, 100 из них сели за руль нетрезвыми повторно», — пишет УМВД. Полиция напоминает о строгости законодательства в отношении управления автотранспортом в нетрезвом виде и призывает граждан активно сообщать о случаях пьяного вождения.
Увеличение числа ДТП с участием пьяных водителей в Курганской области за первые три месяца текущего года продолжает тревожную тенденцию. Так, только за одни выходные в Кургане произошло несколько серьезных аварий с пьяными водителями, в результате которых пострадали восемь человек, включая восьмимесячного малыша.
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