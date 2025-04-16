В Кургане назвали самые редкие имена для малышей

Мухаммад, Юнус и Юана самые редки имена для малышей в Курганской области
В Курганской области зарегистрированы необычные имена новорожденных в 2025 году. Самыми редкими стали Мухаммад, Юнус и Юана. Об этом сообщается на портале ЗАГСа.
«По данным портала ЗАГС, в регионе с начала 2025 года среди мальчиков зарегистрированы Темирхан, Рамир, Хазмат и Геннадий. Среди девочек самые редкие имена — Камила, Ясения, Адель и Розалина», — пишет tg-канал «Курганистан».
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