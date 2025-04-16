В Кургане назвали самые редкие имена для малышей

В Кургане самыми редкими именами для малышей стали Мухаммад, Юнус и Юана
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Мухаммад, Юнус и Юана самые редки имена для малышей в Курганской области
Мухаммад, Юнус и Юана самые редки имена для малышей в Курганской области Фото:

В Курганской области зарегистрированы необычные имена новорожденных в 2025 году. Самыми редкими стали Мухаммад, Юнус и Юана. Об этом сообщается на портале ЗАГСа.

«По данным портала ЗАГС, в регионе с начала 2025 года среди мальчиков зарегистрированы Темирхан, Рамир, Хазмат и Геннадий. Среди девочек самые редкие имена — Камила, Ясения, Адель и Розалина», — пишет tg-канал «Курганистан».

Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске назвали самые популярные имена у детей.  Ими стали Артем и София.

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В Курганской области зарегистрированы необычные имена новорожденных в 2025 году. Самыми редкими стали Мухаммад, Юнус и Юана. Об этом сообщается на портале ЗАГСа. «По данным портала ЗАГС, в регионе с начала 2025 года среди мальчиков зарегистрированы Темирхан, Рамир, Хазмат и Геннадий. Среди девочек самые редкие имена — Камила, Ясения, Адель и Розалина», — пишет tg-канал «Курганистан». Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске назвали самые популярные имена у детей.  Ими стали Артем и София.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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