Мэр Екатеринбурга раскрыл трех хедлайнеров Дня Победы

В Екатеринбурге 9 Мая дадут концерты Юлия Паршута, Стас Пьеха и группа «Рондо»
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Завершит торжество фейерверк над городским прудом
Завершит торжество фейерверк над городским прудом Фото:
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Хедлайнерами концерта в честь Дня Победы в Историческом сквере Екатеринбурга станут группа «Рондо», певец Стас Пьеха и экс-солистка группы «Инь-Ян» Юлия Паршута, о выступлении которой ранее писало URA.RU. Концерт будет называться «Мы внуки твои, Победа!», рассказал в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов.

«9 мая состоится традиционный концерт „Мы внуки твои, Победа!“. Его хедлайнерами станут певцы Юлия Паршута и ?Стас Пьеха, а также ?группа „Рондо“ » — написал мэр. Под конец концерта запустят фейерверк.

По словам Орлова, накануне праздника на площадке в Историческом сквере выступят артисты Академического театра танца «Гжель» и Уральского русского народного хора. «Программа мероприятий будет особенно насыщенной и яркой», — подчеркнул он.

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Хедлайнерами концерта в честь Дня Победы в Историческом сквере Екатеринбурга станут группа «Рондо», певец Стас Пьеха и экс-солистка группы «Инь-Ян» Юлия Паршута, о выступлении которой ранее писало URA.RU. Концерт будет называться «Мы внуки твои, Победа!», рассказал в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов. «9 мая состоится традиционный концерт „Мы внуки твои, Победа!“. Его хедлайнерами станут певцы Юлия Паршута и ?Стас Пьеха, а также ?группа „Рондо“ » — написал мэр. Под конец концерта запустят фейерверк. По словам Орлова, накануне праздника на площадке в Историческом сквере выступят артисты Академического театра танца «Гжель» и Уральского русского народного хора. «Программа мероприятий будет особенно насыщенной и яркой», — подчеркнул он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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