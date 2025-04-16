Мэр Екатеринбурга раскрыл трех хедлайнеров Дня Победы

Хедлайнерами концерта в честь Дня Победы в Историческом сквере Екатеринбурга станут группа «Рондо», певец Стас Пьеха и экс-солистка группы «Инь-Ян» Юлия Паршута, о выступлении которой ранее писало URA.RU. Концерт будет называться «Мы внуки твои, Победа!», рассказал в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов.
«9 мая состоится традиционный концерт „Мы внуки твои, Победа!“. Его хедлайнерами станут певцы Юлия Паршута и ?Стас Пьеха, а также ?группа „Рондо“ » — написал мэр. Под конец концерта запустят фейерверк.
По словам Орлова, накануне праздника на площадке в Историческом сквере выступят артисты Академического театра танца «Гжель» и Уральского русского народного хора. «Программа мероприятий будет особенно насыщенной и яркой», — подчеркнул он.
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