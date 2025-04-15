Стал известен первый хедлайнер Дня Победы в Екатеринбурге

Экс-солистка группы «Инь-Ян» Юлия Паршута выступит 9 Мая в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник.
«У Паршуты есть патриотический проект „Месяц май“, связанный как раз с Великой Отечественной войной. Потому ее и позвали», — объяснил собеседник. По его данным, при поддержке финансово-промышленных групп мэрия сейчас ищет еще одного-двух артистов «с именами». Проблема в том, что у звезд график расписан на месяцы вперед.
Как уже сообщало URA.RU, концерт по случаю Дня Победы будет на сцене в Историческом сквере. В последний раз такое шоу устраивали в 2023-м, тогда перед екатеринбуржцами выступали Shaman, Владимир Пресняков и Наталья Подольская.
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