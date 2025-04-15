15 апреля 2025

Стал известен первый хедлайнер Дня Победы в Екатеринбурге

9 Мая в Екатеринбурге выступит Юлия Паршута
© Служба новостей «URA.RU»
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Хедлайнеров на 9 Мая может быть больше одного
Хедлайнеров на 9 Мая может быть больше одного Фото:

Экс-солистка группы «Инь-Ян» Юлия Паршута выступит 9 Мая в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник.

«У Паршуты есть патриотический проект „Месяц май“, связанный как раз с Великой Отечественной войной. Потому ее и позвали», — объяснил собеседник. По его данным, при поддержке финансово-промышленных групп мэрия сейчас ищет еще одного-двух артистов «с именами». Проблема в том, что у звезд график расписан на месяцы вперед.

Как уже сообщало URA.RU, концерт по случаю Дня Победы будет на сцене в Историческом сквере. В последний раз такое шоу устраивали в 2023-м, тогда перед екатеринбуржцами выступали Shaman, Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

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Экс-солистка группы «Инь-Ян» Юлия Паршута выступит 9 Мая в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник. «У Паршуты есть патриотический проект „Месяц май“, связанный как раз с Великой Отечественной войной. Потому ее и позвали», — объяснил собеседник. По его данным, при поддержке финансово-промышленных групп мэрия сейчас ищет еще одного-двух артистов «с именами». Проблема в том, что у звезд график расписан на месяцы вперед. Как уже сообщало URA.RU, концерт по случаю Дня Победы будет на сцене в Историческом сквере. В последний раз такое шоу устраивали в 2023-м, тогда перед екатеринбуржцами выступали Shaman, Владимир Пресняков и Наталья Подольская.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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