16 апреля 2025

Мать погибшего на СВО курганца выиграла спор у властей за квартиру сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец СВО получил квартиру в Щучьем, но не успел в ней пожить
Боец СВО получил квартиру в Щучьем, но не успел в ней пожить Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жительница города Щучье выиграла спор у администрации округа, возникший из-за квартиры сына. Мужчина получил жилье по договору соцнайма, не успел в ней прописаться и уехал на СВО, где погиб. Женщина, проживавшая с сыном, судилась с властями за право пользования квартирой. Об этом URA.RU сообщили источники из числа местных жителей.

«Женщина потеряла сына на СВО. Парень незадолго до гибели получил вместо ветхого жилья квартиру. Прописать мать и зарегистрироваться сам не успел — пришло время уезжать в зону боевых действий. Там погиб — женщине пришлось судиться на право пользоваться квартирой», — рассказали источники.

История нашла подтверждение в судебных материалах. Женщина обратилась в суд с иском к властям. Она просила признать ее родственником погибшего сына и разрешить пользоваться квартирой. Представитель окружной администрации настаивал на отказе, потому что в договоре соцнайма фамилия родственницы не была указана.

Суд рассмотрел документы и доводы сторон. Выяснилось, что мужчина получил жилье вместо аварийной квартиры. Он проживал вместе с матерью. Брат погибшего военнослужащего подтвердил информацию о том, что щучанцу дали квартиру, когда он был в отпуске. Они вместе с братом перевозили туда вещи, мать постоянно жила вдвоем с братом. Впоследствии брат погиб на СВО, мать осталась жить в новой квартире и оплачивала все платежи по ней.

Суд встал на сторону женщины. Она была признана родственницей и за ней признали право пользоваться квартирой, выданной сыну.

Редакция обратилась к представителям администрации с просьбой прокомментировать тяжбу. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что на заседании комитета по соцполитике курганской облдумы озвучили меры поддержки для участников СВО. Основное внимание уделяется трудоустройству, образованию и психологической поддержке. Также предусмотрены компенсации при переезде.

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Жительница города Щучье выиграла спор у администрации округа, возникший из-за квартиры сына. Мужчина получил жилье по договору соцнайма, не успел в ней прописаться и уехал на СВО, где погиб. Женщина, проживавшая с сыном, судилась с властями за право пользования квартирой. Об этом URA.RU сообщили источники из числа местных жителей. «Женщина потеряла сына на СВО. Парень незадолго до гибели получил вместо ветхого жилья квартиру. Прописать мать и зарегистрироваться сам не успел — пришло время уезжать в зону боевых действий. Там погиб — женщине пришлось судиться на право пользоваться квартирой», — рассказали источники. История нашла подтверждение в судебных материалах. Женщина обратилась в суд с иском к властям. Она просила признать ее родственником погибшего сына и разрешить пользоваться квартирой. Представитель окружной администрации настаивал на отказе, потому что в договоре соцнайма фамилия родственницы не была указана. Суд рассмотрел документы и доводы сторон. Выяснилось, что мужчина получил жилье вместо аварийной квартиры. Он проживал вместе с матерью. Брат погибшего военнослужащего подтвердил информацию о том, что щучанцу дали квартиру, когда он был в отпуске. Они вместе с братом перевозили туда вещи, мать постоянно жила вдвоем с братом. Впоследствии брат погиб на СВО, мать осталась жить в новой квартире и оплачивала все платежи по ней. Суд встал на сторону женщины. Она была признана родственницей и за ней признали право пользоваться квартирой, выданной сыну. Редакция обратилась к представителям администрации с просьбой прокомментировать тяжбу. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что на заседании комитета по соцполитике курганской облдумы озвучили меры поддержки для участников СВО. Основное внимание уделяется трудоустройству, образованию и психологической поддержке. Также предусмотрены компенсации при переезде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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