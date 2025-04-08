08 апреля 2025

Деньги на переезд и места в детсадах: какую поддержку курганские власти окажут бойцам СВО

Курганские власти компенсируют бойцам СВО переезд и зарплату на новой работе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские власти помогут бойцам СВО адаптироваться
Курганские власти помогут бойцам СВО адаптироваться Фото:

В Курганской области принимают дополнительные меры поддержки для бойцов специальной военной операции. Участникам СВО власти помогут адаптироваться, переехать и устроиться на новые работы. Информация об этом прозвучала на комитете по социальной политике в Курганской областной думе, передает корреспондент URA.RU. 

«Эти меры направлены на облегчение их социальной адаптации и включают в себя как федеральные, так и региональные инициативы. Основное внимание уделяется трудоустройству, образованию и психологической поддержке. Также планируется компенсация в рамках этой программы», — озвучила замруководителя фонда «Защитники Отечества» Марина Михалева, передает корреспондент URA.RU. 

Сообщается, что на федеральном уровне предусмотрены программы обучения для ветеранов, которые проводятся совместно с крупными образовательными учреждениями. Региональные меры включают в себя создание новых рабочих мест и компенсацию затрат. В частности, предусмотрена компенсация до 200 тысяч рублей на создание рабочего места для ветеранов.

Кроме того, особое внимание уделяется психологической поддержке бойцов и их семей. В рамках работы фонда предоставляется помощь в решении личных и семейных проблем. Также реализуются программы по социализации, включая предоставление места в садах и школах для детей бойцов, а также помощь в ремонте жилья. К финансовым мерам поддержки относится частичная компенсация зарплаты и покрытие убытков, связанных с переездом. Это включает компенсации на аренду жилья и другие необходимые расходы, связанные с переездом на новое место жительства.

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В Курганской области принимают дополнительные меры поддержки для бойцов специальной военной операции. Участникам СВО власти помогут адаптироваться, переехать и устроиться на новые работы. Информация об этом прозвучала на комитете по социальной политике в Курганской областной думе, передает корреспондент URA.RU.  «Эти меры направлены на облегчение их социальной адаптации и включают в себя как федеральные, так и региональные инициативы. Основное внимание уделяется трудоустройству, образованию и психологической поддержке. Также планируется компенсация в рамках этой программы», — озвучила замруководителя фонда «Защитники Отечества» Марина Михалева, передает корреспондент URA.RU.  Сообщается, что на федеральном уровне предусмотрены программы обучения для ветеранов, которые проводятся совместно с крупными образовательными учреждениями. Региональные меры включают в себя создание новых рабочих мест и компенсацию затрат. В частности, предусмотрена компенсация до 200 тысяч рублей на создание рабочего места для ветеранов. Кроме того, особое внимание уделяется психологической поддержке бойцов и их семей. В рамках работы фонда предоставляется помощь в решении личных и семейных проблем. Также реализуются программы по социализации, включая предоставление места в садах и школах для детей бойцов, а также помощь в ремонте жилья. К финансовым мерам поддержки относится частичная компенсация зарплаты и покрытие убытков, связанных с переездом. Это включает компенсации на аренду жилья и другие необходимые расходы, связанные с переездом на новое место жительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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