Экс-чиновница из ХМАО обвинила мэрию в подлоге документов

Бывшая замглавы управления информполитики мэрии Сургутского района Лариса Касаджик направила заявление в Следственный комитет и прокуратуру. Она обвинила замглавы администрации Ольгу Журавскую и директора АНО «ЦРС „Апперкот“ Дмитрия Пономарева в подделке результатов служебной проверки. В распоряжении URA.RU есть копия заявления.
«Прошу привлечь к уголовной ответственности заместителя главы Сургутского района Ольгу Журавскую и директора АНО „ЦРС „Апперкот“ Дмитрия Пономарева за намеренный обман и умышленное и сознательное формирование фальсифицированного заключения служебной проверки в отношении муниципального служащего Ларисы Касаджик в целях создания фактов для ее увольнения“, — следует из заявления бывшей чиновницы.
Касаджик заявляет, что проверка была начата после жалобы Пономарева. Материалы дела стали доступны ей лишь спустя полгода после ее увольнения, тогда Касаджик узнала, что прокуратура не обнаружила нарушений в ее действиях.
В пресс-службе прокуратуры ХМАО пообещали уточнить информацию. В адрес администрации Сургутского района и «Апперкот» также были направлены запросы. Ответы ожидается. В следственный комитет также был направлен запрос.
Ранее URA.RU писало, что Касаджик уволили по утрате доверия из-за конфликта интересов. Женщина пожаловалась, что начальство потребовало от нее закрыть проверку по грантам для спортшколы, в лоббировании интересов которой ее заподозрило надзорное ведомство. По словам Касаджик, изначально именно она вскрыла факты коррупции в спортшколе, но когда попыталась донести их до руководства района, неожиданно оказалась крайней и была уволена по статье.
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