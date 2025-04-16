Экс-профессора УрФУ и отца оппозиционера Волкова* признали террористом

Отца оппозиционера Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ) и бывшего профессора УрФУ — 70-летнего Михаила Волкова — внесли в список экстремистов и террористов. Информация об этом появилась в базе Росфинмониторинга.
На Михаила завели уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации). По одной из версий, мужчина перечислил средства ФБК* (признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен).
Волков-старший родился в 1955 году, проживает в Екатеринбурге. Является доктором физико-математических наук, ранее преподавал в УрФУ имени Ельцина. Его сын Леонид является бывшим депутатом гордумы и ближайшим соратником Алексея Навального* (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).В 2019 году Волков-младший покинул Россию и сейчас живет в Литве. Информация о задержании Михаила Волкова появилась утром 3 апреля.
*Леонид Волков внесен Минюстом РФ в список иноагентов
*ФБК признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
*Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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