Экс-губернатора Курской области Смирнова отправили в СИЗО

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Смирнову выбрали меру пресечения
Смирнову выбрали меру пресечения Фото:
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Экс-губернатора Курской области Смирнова задержали

Мещанский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следственных органов о выборе меры пресечения бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову. Экс-главу региона отправили в СИЗО на два месяца, сообщили в суде.

«Экс-Губернатор Курской области отправлен в столичное СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере ... на срок два месяца», — заявили в московском суде. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Ранее бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов был задержан по обвинению в мошенничестве. Согласно информации следствия, из федерального бюджета, предназначенного для оборонных нужд региона, было присвоено около 200 миллионов рублей. В ходе расследования свидетельские показания против Смирнова предоставил гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, который также находится под арестом по обвинению в хищениях. Подробнее — в материале URA.RU.

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Мещанский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следственных органов о выборе меры пресечения бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову. Экс-главу региона отправили в СИЗО на два месяца, сообщили в суде. «Экс-Губернатор Курской области отправлен в столичное СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере ... на срок два месяца», — заявили в московском суде. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы». Ранее бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов был задержан по обвинению в мошенничестве. Согласно информации следствия, из федерального бюджета, предназначенного для оборонных нужд региона, было присвоено около 200 миллионов рублей. В ходе расследования свидетельские показания против Смирнова предоставил гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, который также находится под арестом по обвинению в хищениях. Подробнее — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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