МВД: Смирнов подозревается в хищении миллиарда рублей

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов задержан в рамках расследования уголовного дела по хищению более одного миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Бывшие чиновники задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более 1 млрд рублей», — сказала Ирина Волк, ее слова передает официальный telegram-канал МВД России. Она отметила, что эти средства были выделены «Корпорации развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на российско-украинской границе.
Ранее, 16 апреля, стало известно о задержании Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова. В настоящее время проходит суд, в сети появилось видео с заседания.
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