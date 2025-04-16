МВД: Смирнов подозревается в хищении миллиарда рублей

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Смирнов проходит по делу о хищении миллиарда рублей
Смирнов проходит по делу о хищении миллиарда рублей Фото:
новость из сюжета
Экс-губернатора Курской области Смирнова задержали

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов задержан в рамках расследования уголовного дела по хищению более одного миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Бывшие чиновники задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более 1 млрд рублей», — сказала Ирина Волк, ее слова передает официальный telegram-канал МВД России. Она отметила, что эти средства были выделены «Корпорации развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на российско-украинской границе.

Ранее, 16 апреля, стало известно о задержании Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова. В настоящее время проходит суд, в сети появилось видео с заседания.

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Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов задержан в рамках расследования уголовного дела по хищению более одного миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «Бывшие чиновники задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более 1 млрд рублей», — сказала Ирина Волк, ее слова передает официальный telegram-канал МВД России. Она отметила, что эти средства были выделены «Корпорации развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на российско-украинской границе. Ранее, 16 апреля, стало известно о задержании Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова. В настоящее время проходит суд, в сети появилось видео с заседания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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