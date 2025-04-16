Появилось видео задержанного экс-губернатора Курской области из зала суда

Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы опубликовала видео задержанного экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова. Сегодня Мещанский суд должен избрать меру пресечения чиновнику.
«Мещанский районный суд города Москвы приступит к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении экс-губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича», — говорится в сообщении
Смирнов руководил Курской областью с мая по декабрь 2024 года. Его задержали в Москве 15 апреля. Смирнова подозревают в мошеннических схемах. Также задержан бывший заместитель экс-губернатора Алексея Дедова. По предварительным данным, чиновники похитили миллиард рублей, который был выделен на фортификационные сооружения на границе с Украиной.
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