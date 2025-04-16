Трамп продлил запрет принимать корабли из России

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Трамп продлил на год запрет на прием в портах США судов из РФ
Трамп продлил на год запрет на прием в портах США судов из РФ Фото:

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении на один год запрета на прием в портах страны судов под российским флагом или связанных с Россией. Соответствующая информация была опубликована в Федеральном реестре Штатов.

«Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации ... , касающегося регулирования стоянки и движения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов», — заявил Трамп. Эти слова американского лидера зафиксированы в документе Белого дома.

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Президент США Дональд Трамп объявил о продлении на один год запрета на прием в портах страны судов под российским флагом или связанных с Россией. Соответствующая информация была опубликована в Федеральном реестре Штатов. «Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации ... , касающегося регулирования стоянки и движения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов», — заявил Трамп. Эти слова американского лидера зафиксированы в документе Белого дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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