Трамп продлил запрет принимать корабли из России

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении на один год запрета на прием в портах страны судов под российским флагом или связанных с Россией. Соответствующая информация была опубликована в Федеральном реестре Штатов.
«Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации ... , касающегося регулирования стоянки и движения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов», — заявил Трамп. Эти слова американского лидера зафиксированы в документе Белого дома.
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