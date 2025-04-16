Юрист объяснил, зачем Ани Лорак обновила украинский паспорт

Юрист Ани Лорак Александр Хаминский пояснил необходимость продления украинского паспорта певицей. По его словам, без действующего документа ее пребывание в России могло бы считаться незаконным, несмотря на наличие вида на жительство и поданное заявление на российское гражданство.
«По новым правилам, которые касаются всех граждан Украины, находящихся в РФ без законных оснований, обязаны до 10 сентября 2025 года самостоятельно покинуть Россию либо урегулировать свой правовой статус», — передают слова юриста Life.ru. Юрист добавил, что у певицы уже имеется действующий вид на жительство в России. В прошлом году певица также подавала заявление на получение российского гражданства.
Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт, одновременно рассматривая возможность получения российского гражданства. Эти действия позволяют певице легально продолжать концертную деятельность в России.
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