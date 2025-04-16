Юрист объяснил, зачем Ани Лорак обновила украинский паспорт

Юрист Лорак заявил, что без украинского гражданства она бы не могла жить в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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У Ани Лорак есть действующий вид на жительство
У Ани Лорак есть действующий вид на жительство Фото:

Юрист Ани Лорак Александр Хаминский пояснил необходимость продления украинского паспорта певицей. По его словам, без действующего документа ее пребывание в России могло бы считаться незаконным, несмотря на наличие вида на жительство и поданное заявление на российское гражданство.

«По новым правилам, которые касаются всех граждан Украины, находящихся в РФ без законных оснований, обязаны до 10 сентября 2025 года самостоятельно покинуть Россию либо урегулировать свой правовой статус», — передают слова юриста Life.ru. Юрист добавил, что у певицы уже имеется действующий вид на жительство в России. В прошлом году певица также подавала заявление на получение российского гражданства.

Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт, одновременно рассматривая возможность получения российского гражданства. Эти действия позволяют певице легально продолжать концертную деятельность в России.

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Юрист Ани Лорак Александр Хаминский пояснил необходимость продления украинского паспорта певицей. По его словам, без действующего документа ее пребывание в России могло бы считаться незаконным, несмотря на наличие вида на жительство и поданное заявление на российское гражданство. «По новым правилам, которые касаются всех граждан Украины, находящихся в РФ без законных оснований, обязаны до 10 сентября 2025 года самостоятельно покинуть Россию либо урегулировать свой правовой статус», — передают слова юриста Life.ru. Юрист добавил, что у певицы уже имеется действующий вид на жительство в России. В прошлом году певица также подавала заявление на получение российского гражданства. Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт, одновременно рассматривая возможность получения российского гражданства. Эти действия позволяют певице легально продолжать концертную деятельность в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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