Глава Сургутского района ХМАО готовит вендетту кандидату в сельские мэры

Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой готовит вендетту кандидату в сельские мэры. Проигравшая выборы главы Белого Яра Наталья Матвийчук обвиняла его в подтасовках при голосовании в пользу единоросса Владимира Мансурова и жаловалась главе ЦИК Элле Памфиловой. Трубецкой в ответ подал в суд на активистку, обвинив ее в клевете и дискредитации его как должностного лица.
«Дела о защите неимущественных благ о защите чести, достоинства, деловой репутации. Истец глава Сургутского района Трубецкой Андрей Александрович. Ответчик ответчик: Матвийчук Наталья Николаевна», — указано на сайте суда.
Редакция располагает копией искового заявления. Предварительное судебное заседание назначено на май. Дозвониться до пресс-службы администрации Сургутского района на момент публикации новости не удалось.
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой известен своим жестким стилем управления, что проявилось в конфликте с новым главой Белого Яра Владимиром Мансуровым. Теперь Трубецкой вступил в судебный спор с Натальей Матвийчук, обвинив ее в клевете после ее жалоб на предполагаемые нарушения в ходе выборов.
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