Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой устроил публичный разнос сельскому мэру. Во время встречи с жителями глава Белого Яра Владимир Мансуров не согласился с критикой ГИБДД, а также возразил Трубецкому, который потребовал отчитаться за плохую уборку снега. Видеозаписью поделился с URA.RU на условиях анонимности один из участников встречи.
«Знаешь, как меня учили? Что у хорошего заказчика плохих подрядчиков не бывает. Вам деньги дали, вы их профукали. Бездарно. Я не спрашиваю, согласен ты или не согласен. Мне вообще не интересно. Вам деньги выделили, чтобы вы технику купили. Вы ее не купили. <...>У меня тоже терпение не резиновое. Не справляешься — вставай и иди», — заметил Трубецкой в ответ на заявление Мансурова, что «накат два сантиметра» при гололеде — это нормально для северных условий и убирать его не по-хозяйски, а закупка спецтехники сорвалась из-за недобросовестного подрядчика.
Мансуров пытался возразить, но Трубецкой не оставил ему шанса. В конце дискуссии глава района потребовал от сотрудника ГИБДД почаще штрафовать Мансурова и не жалеть его.
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