18 марта 2025

«Не справляешься — вставай и иди»: глава района ХМАО устроил публичный разнос сельскому мэру. Видео

Мэр Сургутского района ХМАО Трубецкой раскритиковал главу Белого Яра Мансурова
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Сургутского района ХМАО потребовал от ГИБДД штрафовать мэра Белого Яра
Глава Сургутского района ХМАО потребовал от ГИБДД штрафовать мэра Белого Яра Фото:

Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой устроил публичный разнос сельскому мэру. Во время встречи с жителями глава Белого Яра Владимир Мансуров не согласился с критикой ГИБДД, а также возразил Трубецкому, который потребовал отчитаться за плохую уборку снега. Видеозаписью поделился с URA.RU на условиях анонимности один из участников встречи.

«Знаешь, как меня учили? Что у хорошего заказчика плохих подрядчиков не бывает. Вам деньги дали, вы их профукали. Бездарно. Я не спрашиваю, согласен ты или не согласен. Мне вообще не интересно. Вам деньги выделили, чтобы вы технику купили. Вы ее не купили. <...>У меня тоже терпение не резиновое. Не справляешься — вставай и иди», — заметил Трубецкой в ответ на заявление Мансурова, что «накат два сантиметра» при гололеде — это нормально для северных условий и убирать его не по-хозяйски, а закупка спецтехники сорвалась из-за недобросовестного подрядчика.

Мансуров пытался возразить, но Трубецкой не оставил ему шанса. В конце дискуссии глава района потребовал от сотрудника ГИБДД почаще штрафовать Мансурова и не жалеть его.

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Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой устроил публичный разнос сельскому мэру. Во время встречи с жителями глава Белого Яра Владимир Мансуров не согласился с критикой ГИБДД, а также возразил Трубецкому, который потребовал отчитаться за плохую уборку снега. Видеозаписью поделился с URA.RU на условиях анонимности один из участников встречи. «Знаешь, как меня учили? Что у хорошего заказчика плохих подрядчиков не бывает. Вам деньги дали, вы их профукали. Бездарно. Я не спрашиваю, согласен ты или не согласен. Мне вообще не интересно. Вам деньги выделили, чтобы вы технику купили. Вы ее не купили. <...>У меня тоже терпение не резиновое. Не справляешься — вставай и иди», — заметил Трубецкой в ответ на заявление Мансурова, что «накат два сантиметра» при гололеде — это нормально для северных условий и убирать его не по-хозяйски, а закупка спецтехники сорвалась из-за недобросовестного подрядчика. Мансуров пытался возразить, но Трубецкой не оставил ему шанса. В конце дискуссии глава района потребовал от сотрудника ГИБДД почаще штрафовать Мансурова и не жалеть его.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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