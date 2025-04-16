Shot: морпехи освободили монастырь в Курской области, где прятались около 200 бойцов ВСУ

Морпехи ВС РФ освободили Горнальский монастырь в Курской области, который использовался бойцами ВСУ в качестве убежища. Как сообщают telegram-каналы, в ходе операции было ликвидировано около 200 украинских военнослужащих.
«Около 200 ВСУшников ликвидированы российскими военными во время битвы за Горнальский монастырь в Курской области... Монастырь уже освобожден морпехами 40-й бригады ВС РФ», — пишет Life.ru.
По данным канала, ранее украинские военнослужащие предприняли попытку устроить оборонительные позиции в районе Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. На территории монастыря планировалось разместить до трех взводов. Важной особенностью монастыря является наличие подземного прохода, который использовался для логистических нужд ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.