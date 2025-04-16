Shot: морпехи освободили монастырь в Курской области, где прятались около 200 бойцов ВСУ

Shot: ВС РФ освободили монастырь под Курском, где прятались около 200 бойцов ВСУ
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ВС РФ ликвидировали около 200 украинских боевиков
ВС РФ ликвидировали около 200 украинских боевиков Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Морпехи ВС РФ освободили Горнальский монастырь в Курской области, который использовался бойцами ВСУ в качестве убежища. Как сообщают telegram-каналы, в ходе операции было ликвидировано около 200 украинских военнослужащих.

«Около 200 ВСУшников ликвидированы российскими военными во время битвы за Горнальский монастырь в Курской области... Монастырь уже освобожден морпехами 40-й бригады ВС РФ», — пишет Life.ru.

По данным канала, ранее украинские военнослужащие предприняли попытку устроить оборонительные позиции в районе Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. На территории монастыря планировалось разместить до трех взводов. Важной особенностью монастыря является наличие подземного прохода, который использовался для логистических нужд ВСУ.

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Морпехи ВС РФ освободили Горнальский монастырь в Курской области, который использовался бойцами ВСУ в качестве убежища. Как сообщают telegram-каналы, в ходе операции было ликвидировано около 200 украинских военнослужащих. «Около 200 ВСУшников ликвидированы российскими военными во время битвы за Горнальский монастырь в Курской области... Монастырь уже освобожден морпехами 40-й бригады ВС РФ», — пишет Life.ru. По данным канала, ранее украинские военнослужащие предприняли попытку устроить оборонительные позиции в районе Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. На территории монастыря планировалось разместить до трех взводов. Важной особенностью монастыря является наличие подземного прохода, который использовался для логистических нужд ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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