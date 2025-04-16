16 апреля 2025

«Тотальное уничтожение»: «Трактор» потерпел самое крупное поражение в КХЛ от минского «Динамо»

Минское «Динамо» разгромило челябинский «Трактор» со счетом 8:0
© Служба новостей «URA.RU»
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Счет до безобразия неприличный
Счет до безобразия неприличный Фото:

В рамках четвертьфинальной серии Кубка Гагарина-2025 минское «Динамо» на родной арене разгромило челябинский «Трактор» с впечатляющим счетом 8:0. Это стало самым крупным поражением в КХЛ в истории челябинского клуба. 

«Это тотальное уничтожение. Это самое крупное поражение в КХЛ в истории „Трактора“. Страшно называть счет и это надо пережить. Все разладилось, а счет до безобразия неприличный — 8:0. Это даже не холодный душ», — заявил челябинский комментатор Сергей Федотов.

Основной вратарь гостей Зак Фукале не выдержал натиска хозяев и был заменен уже на 26-й минуте после четвертой пропущенной шайбы. Его место в воротах занял челябинец Владислав Сухачёв, но и это не остановило минчан. В списке снайперов «Динамо» значатся семь игроков: Виталий Пинчук, Брэди Лайл, Крис Тирни, Даниил Липский, Егор Бориков, Илья Усов и Вадим Мороз, оформивший дубль.

В пресс-службе «Трактора» заявили, что «все бывает, но мы сильнее». Счет в серии стал 2:1 в пользу «Трактора». Уже в ближайшее время, 18 апреля, соперники снова сойдутся на льду «Минск-Арены».

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В рамках четвертьфинальной серии Кубка Гагарина-2025 минское «Динамо» на родной арене разгромило челябинский «Трактор» с впечатляющим счетом 8:0. Это стало самым крупным поражением в КХЛ в истории челябинского клуба.  «Это тотальное уничтожение. Это самое крупное поражение в КХЛ в истории „Трактора“. Страшно называть счет и это надо пережить. Все разладилось, а счет до безобразия неприличный — 8:0. Это даже не холодный душ», — заявил челябинский комментатор Сергей Федотов. Основной вратарь гостей Зак Фукале не выдержал натиска хозяев и был заменен уже на 26-й минуте после четвертой пропущенной шайбы. Его место в воротах занял челябинец Владислав Сухачёв, но и это не остановило минчан. В списке снайперов «Динамо» значатся семь игроков: Виталий Пинчук, Брэди Лайл, Крис Тирни, Даниил Липский, Егор Бориков, Илья Усов и Вадим Мороз, оформивший дубль. В пресс-службе «Трактора» заявили, что «все бывает, но мы сильнее». Счет в серии стал 2:1 в пользу «Трактора». Уже в ближайшее время, 18 апреля, соперники снова сойдутся на льду «Минск-Арены».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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