Челябинский «Трактор» вырвал победу у минского «Динамо»

Челябинский «Трактор» победил «Динамо»
Челябинский хоккейный клуб «Трактор» выиграл в плей-офф кубка Гагарина, проигрывая по ходу встречи 0:3. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Победный гол забил Григорий Дроновю В первом периоде трактористы забили две шайбы, но их не засчитали. После этого два гола забили игроки минского „Динамо“. Во втором периоде минчане довели счет до 3:0», — сообщил корреспондент агентства.
Однако потом еще до завершения второго периода трактористы сравняли счет. В овертайме «Трактор» выиграл.
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