Челябинский «Трактор» вырвал победу у минского «Динамо»

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Челябинский «Трактор» победил «Динамо»
Челябинский «Трактор» победил «Динамо» Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» выиграл в плей-офф кубка Гагарина, проигрывая по ходу встречи 0:3. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Победный гол забил Григорий Дроновю В первом периоде трактористы забили две шайбы, но их не засчитали. После этого два гола забили игроки минского „Динамо“. Во втором периоде минчане довели счет до 3:0», — сообщил корреспондент агентства.

Однако потом еще до завершения второго периода трактористы сравняли счет. В овертайме «Трактор» выиграл.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» выиграл в плей-офф кубка Гагарина, проигрывая по ходу встречи 0:3. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Победный гол забил Григорий Дроновю В первом периоде трактористы забили две шайбы, но их не засчитали. После этого два гола забили игроки минского „Динамо“. Во втором периоде минчане довели счет до 3:0», — сообщил корреспондент агентства. Однако потом еще до завершения второго периода трактористы сравняли счет. В овертайме «Трактор» выиграл.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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