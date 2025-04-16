Защита генерала Попова попросила о снисхождении

Защита бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, просит Тамбовский гарнизонный военный суд оправдать его по всем пунктам обвинения. Об этом сообщил адвокат Сергей Буйновский.
«Выступая сегодня в прениях сторон в Тамбовском суде, я попросил полностью оправдать Ивана Ивановича [Попова] по всем пунктам обвинения», — сообщил он ТАСС. Ранее гособвинитель запросил для Попова шесть лет колонии, лишение звания генерал-майора и штраф в размере 800 тысяч рублей.
Попов, бывший командующий 58-й армией, был арестован в мае 2024 года по обвинению в присвоении значительного количества металлопроката, предназначенного для гуманитарной помощи. Попов был отправлен в СИЗО из-за нарушений условий ареста, в том числе использования запрещенных средств связи и контактов с другими фигурантами дела.
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