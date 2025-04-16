16 апреля 2025

В Шадринском округе два десятка пожарных боролись с огнем, охватившем дом и постройки. Фото

В Курганской области потушили крупный пожар на 289 квадратах
© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание (архивное фото)
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание (архивное фото) Фото:

В Шадринском округе в селе Погорелка Курганской области более двух десятков специалистов боролись с крупным пожаром. Огонь полыхал на 289 квадратах, охватив дом и постройки. О происшествии сообщает в своих аккаунтах в соцсетях пресс-служба МЧС.

«На улице Исетская в селе Погорелка горел дом и надворные постройки на общей площади 289 квадратных метров. Огонь потушили 22 специалиста, было задействовано пять единиц техники МЧС», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Пострадавших в результате пожара нет. По предварительным данным, к возгоранию привело короткое замыкание — электрооборудование работало в аварийном режиме.

В Шадринске в конце марта произошел пожар в гараже, который также мог быть вызван аналогичной причиной. В результате этого инцидента был госпитализирован человек с ожогами.

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В Шадринском округе в селе Погорелка Курганской области более двух десятков специалистов боролись с крупным пожаром. Огонь полыхал на 289 квадратах, охватив дом и постройки. О происшествии сообщает в своих аккаунтах в соцсетях пресс-служба МЧС. «На улице Исетская в селе Погорелка горел дом и надворные постройки на общей площади 289 квадратных метров. Огонь потушили 22 специалиста, было задействовано пять единиц техники МЧС», — сообщили в чрезвычайном ведомстве. Пострадавших в результате пожара нет. По предварительным данным, к возгоранию привело короткое замыкание — электрооборудование работало в аварийном режиме. В Шадринске в конце марта произошел пожар в гараже, который также мог быть вызван аналогичной причиной. В результате этого инцидента был госпитализирован человек с ожогами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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