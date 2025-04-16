В Шадринском округе в селе Погорелка Курганской области более двух десятков специалистов боролись с крупным пожаром. Огонь полыхал на 289 квадратах, охватив дом и постройки. О происшествии сообщает в своих аккаунтах в соцсетях пресс-служба МЧС.
«На улице Исетская в селе Погорелка горел дом и надворные постройки на общей площади 289 квадратных метров. Огонь потушили 22 специалиста, было задействовано пять единиц техники МЧС», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Пострадавших в результате пожара нет. По предварительным данным, к возгоранию привело короткое замыкание — электрооборудование работало в аварийном режиме.
В Шадринске в конце марта произошел пожар в гараже, который также мог быть вызван аналогичной причиной. В результате этого инцидента был госпитализирован человек с ожогами.
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