16 апреля 2025

«Арсенал» выбил «Реал» из Лиги Чемпионов

Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов
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«Арсенал» обеспечил себе проход в полуфинал ЛЧ в первом матче
«Арсенал» обеспечил себе проход в полуфинал ЛЧ в первом матче Фото:

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» выбил мадридский «Реал» из розыгрыша Лиги Чемпионов. Четвертьфинальный матч закончился со счетом 1:2, по итогам двухматчевого противостояния в полуфинал вышла английская команда. 

Счет в матче открыл «канонир» Букайо Сака на 65 минуте. А уже через две минуты Винисиус забил ответный мяч. На 90+3 минуте голом отметился игрок лондонской команды Габриэл Мартинелли. 

В первом матче лондонский клуб победил 3:0 благодаря дублю Деклана Райса и голу Микеля Мерино. В полуфинале «Арсенал» сыграет с «Пари Сен-Жермен», за который выступает россиянин Матвей Сафонов. Во втором полуфинале испанская «Барселона» сыграет с миланским «Интером». 

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Лондонский футбольный клуб «Арсенал» выбил мадридский «Реал» из розыгрыша Лиги Чемпионов. Четвертьфинальный матч закончился со счетом 1:2, по итогам двухматчевого противостояния в полуфинал вышла английская команда.  Счет в матче открыл «канонир» Букайо Сака на 65 минуте. А уже через две минуты Винисиус забил ответный мяч. На 90+3 минуте голом отметился игрок лондонской команды Габриэл Мартинелли.  В первом матче лондонский клуб победил 3:0 благодаря дублю Деклана Райса и голу Микеля Мерино. В полуфинале «Арсенал» сыграет с «Пари Сен-Жермен», за который выступает россиянин Матвей Сафонов. Во втором полуфинале испанская «Барселона» сыграет с миланским «Интером». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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