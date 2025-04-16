Путин обсудит Украину с эмиром Катара

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, который прибывает в Москву с официальным визитом. Лидеры двух стран обсудят Украину и ближневосточные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани пребывает в Москву 17 апреля. Встреча глав государств будет посвящена развитию двусторонних отношений, урегулированию украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке», — отмечает пресс-служба Кремля.
Особое внимание на переговорах уделят торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Россией и Катаром. Кроме того, стороны затронут ключевые вопросы глобальной повестки и пути урегулирования международных кризисов.
В марте Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара. Тогда в ходе беседы главы государств обсудили ситуацию в Сирии и возобновление боевых действий в секторе Газа, пишет «Национальная служба новостей».
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