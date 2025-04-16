16 апреля 2025

Путин обсудит Украину с эмиром Катара

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время встречи Путин также рассмотрит актуальные вопросы российско-катарского взаимодействия
Во время встречи Путин также рассмотрит актуальные вопросы российско-катарского взаимодействия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, который прибывает в Москву с официальным визитом. Лидеры двух стран обсудят Украину и ближневосточные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани пребывает в Москву 17 апреля. Встреча глав государств будет посвящена развитию двусторонних отношений, урегулированию украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке», — отмечает пресс-служба Кремля. 

Особое внимание на переговорах уделят торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Россией и Катаром. Кроме того, стороны затронут ключевые вопросы глобальной повестки и пути урегулирования международных кризисов.

В марте Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара. Тогда в ходе беседы главы государств обсудили ситуацию в Сирии и возобновление боевых действий в секторе Газа, пишет «Национальная служба новостей». 

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Президент России Владимир Путин проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, который прибывает в Москву с официальным визитом. Лидеры двух стран обсудят Украину и ближневосточные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани пребывает в Москву 17 апреля. Встреча глав государств будет посвящена развитию двусторонних отношений, урегулированию украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке», — отмечает пресс-служба Кремля.  Особое внимание на переговорах уделят торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Россией и Катаром. Кроме того, стороны затронут ключевые вопросы глобальной повестки и пути урегулирования международных кризисов. В марте Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара. Тогда в ходе беседы главы государств обсудили ситуацию в Сирии и возобновление боевых действий в секторе Газа, пишет «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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