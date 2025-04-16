Курганцам обещают 5000 рублей за сведения о тех, кто захламляет дворы

Курганцы могут получить выплату в размере 5000 рублей за сообщения о гражданах, которые допустили захламление своей дворовой и придомовой территории или ее зарастание. Об этом сообщается на сайте департамента природных ресурсов.
«На территории Курганской области предусмотрено вознаграждение в размере 5 000 рублей за информацию о гражданах, допустивших зарастание или захламление своей дворовой и придомовой территории. Сообщение должно быть составлено по установленной форме, содержать фото или видео нарушения природоохранного законодательства», — сообщает департамент со ссылкой на соответствующее постановление правительства региона.
В сообщении также должны быть указаны дата и время фиксации правонарушения. Департамент рассмотрит обращение в срок до 60 дней, после чего оповестит заявителя о принятом решении. Документ о денежном вознаграждении опубликован на портале правовой информации и на сайте департамента.
Ранее сообщалось о введении выплаты за информацию о нарушителях, причастных к возникновению пожаров. За сведения о поджигателях курганцам могут выплатить 10 000 рублей.
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