16 апреля 2025

Курганцам обещают 5000 рублей за сведения о тех, кто захламляет дворы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захламление надо зафиксировать на камеру и указать дату
Захламление надо зафиксировать на камеру и указать дату Фото:
новость из сюжета
Пожароопасный сезон-2025 в Курганской области

Курганцы могут получить выплату в размере 5000 рублей за сообщения о гражданах, которые допустили захламление своей дворовой и придомовой территории или ее зарастание. Об этом сообщается на сайте департамента природных ресурсов.

«На территории Курганской области предусмотрено вознаграждение в размере 5 000 рублей за информацию о гражданах, допустивших зарастание или захламление своей дворовой и придомовой территории. Сообщение должно быть составлено по установленной форме, содержать фото или видео нарушения природоохранного законодательства», — сообщает департамент со ссылкой на соответствующее постановление правительства региона.

В сообщении также должны быть указаны дата и время фиксации правонарушения. Департамент рассмотрит обращение в срок до 60 дней, после чего оповестит заявителя о принятом решении. Документ о денежном вознаграждении опубликован на портале правовой информации и на сайте департамента.

Ранее сообщалось о введении выплаты за информацию о нарушителях, причастных к возникновению пожаров. За сведения о поджигателях курганцам могут выплатить 10 000 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганцы могут получить выплату в размере 5000 рублей за сообщения о гражданах, которые допустили захламление своей дворовой и придомовой территории или ее зарастание. Об этом сообщается на сайте департамента природных ресурсов. «На территории Курганской области предусмотрено вознаграждение в размере 5 000 рублей за информацию о гражданах, допустивших зарастание или захламление своей дворовой и придомовой территории. Сообщение должно быть составлено по установленной форме, содержать фото или видео нарушения природоохранного законодательства», — сообщает департамент со ссылкой на соответствующее постановление правительства региона. В сообщении также должны быть указаны дата и время фиксации правонарушения. Департамент рассмотрит обращение в срок до 60 дней, после чего оповестит заявителя о принятом решении. Документ о денежном вознаграждении опубликован на портале правовой информации и на сайте департамента. Ранее сообщалось о введении выплаты за информацию о нарушителях, причастных к возникновению пожаров. За сведения о поджигателях курганцам могут выплатить 10 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...