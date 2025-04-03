Курганцам заплатят тысячи рублей за информацию о поджигателях

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Власти Курганской области заплатят за помощь в выявлении экологических нарушений и виновников пожара
Власти Курганской области заплатят за помощь в выявлении экологических нарушений и виновников пожара Фото:
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Пожароопасный сезон-2025 в Курганской области

В Курганской области вводятся выплаты за информацию о виновниках пожаров и незаконных свалок. За сообщение, которое поможет привлечь виновных к ответственности, гражданин может получить от 5 до 10 тысяч рублей, сообщили в правительстве региона.

«За достоверную информацию о виновных в возникновении пожара предусмотрено вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. За сведения о нарушителях, организующих несанкционированные свалки или сжигающих мусор — 5 тысяч рублей», — рассказали в telegram-канале «Курганская область официально»

Чтобы получить деньги, необходимо подать заявление в департамент и приложить копии обращения в полицию, уведомление о возбуждении дела, а также свои документы. Подать заявление можно лично или по почте — адрес: Курган, улица Томина, 34.

Ранее власти региона объявили о начале пожароопасного сезона с 5 апреля. С 11 апреля в регионе вводится особый противопожарный режим из-за неблагоприятной погоды и риска природных возгораний.

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В Курганской области вводятся выплаты за информацию о виновниках пожаров и незаконных свалок. За сообщение, которое поможет привлечь виновных к ответственности, гражданин может получить от 5 до 10 тысяч рублей, сообщили в правительстве региона. «За достоверную информацию о виновных в возникновении пожара предусмотрено вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. За сведения о нарушителях, организующих несанкционированные свалки или сжигающих мусор — 5 тысяч рублей», — рассказали в telegram-канале «Курганская область официально» Чтобы получить деньги, необходимо подать заявление в департамент и приложить копии обращения в полицию, уведомление о возбуждении дела, а также свои документы. Подать заявление можно лично или по почте — адрес: Курган, улица Томина, 34. Ранее власти региона объявили о начале пожароопасного сезона с 5 апреля. С 11 апреля в регионе вводится особый противопожарный режим из-за неблагоприятной погоды и риска природных возгораний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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