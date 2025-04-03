Курганцам заплатят тысячи рублей за информацию о поджигателях

В Курганской области вводятся выплаты за информацию о виновниках пожаров и незаконных свалок. За сообщение, которое поможет привлечь виновных к ответственности, гражданин может получить от 5 до 10 тысяч рублей, сообщили в правительстве региона.
«За достоверную информацию о виновных в возникновении пожара предусмотрено вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. За сведения о нарушителях, организующих несанкционированные свалки или сжигающих мусор — 5 тысяч рублей», — рассказали в telegram-канале «Курганская область официально»
Чтобы получить деньги, необходимо подать заявление в департамент и приложить копии обращения в полицию, уведомление о возбуждении дела, а также свои документы. Подать заявление можно лично или по почте — адрес: Курган, улица Томина, 34.
Ранее власти региона объявили о начале пожароопасного сезона с 5 апреля. С 11 апреля в регионе вводится особый противопожарный режим из-за неблагоприятной погоды и риска природных возгораний.
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