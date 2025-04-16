В центре Кургана, рядом с Детским парком, за 32 миллиона рублей выставили на продажу кафе и гостиничный комплекс «Атриум». Объявление опубликовано на популярном сайте.
«Продается действующий гостиничный комплекс в центре Кургана. Фактическая площадь 484,4 квадратных метра. Продажа от собственника, документы в порядке, арестов и обременения нет», — указано в объявлении. С чем связана продажа, не уточняется.
Заведение существовало в Кургане более 20 лет. Курганцы отмечали вкусную кухню в кафе. В сервисе 2gis гостиничный комплекс имеет высокий рейтинг — 4,7. Последние отзывы были оставлены в конце марта. Гости отметили доброжелательность персонала и уют в номерах.
Ранее сообщалось о продаже торгового центра в районе хлебокомбината в Кургане за 60 миллионов рублей и помещения в центре города, где ранее функционировало кафе, за 90 миллионов рублей. Также на продажу был выставлен единственный в городе аквапарк за 100 миллионов рублей.
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