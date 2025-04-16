16 апреля 2025

В Кургане выставили на продажу гостиничный комплекс и кафе у Детского парка. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Собственник кафе не указал причину продажи (архивное фото)
Собственник кафе не указал причину продажи (архивное фото) Фото:

В центре Кургана, рядом с Детским парком, за 32 миллиона рублей выставили на продажу кафе и гостиничный комплекс «Атриум». Объявление опубликовано на популярном сайте.

«Продается действующий гостиничный комплекс в центре Кургана. Фактическая площадь 484,4 квадратных метра. Продажа от собственника, документы в порядке, арестов и обременения нет», — указано в объявлении. С чем связана продажа, не уточняется.

Заведение существовало в Кургане более 20 лет. Курганцы отмечали вкусную кухню в кафе. В сервисе 2gis гостиничный комплекс имеет высокий рейтинг — 4,7. Последние отзывы были оставлены в конце марта. Гости отметили доброжелательность персонала и уют в номерах.

Гостиница и кафе находятся у Детского парка
Гостиница и кафе находятся у Детского парка
Фото:

Ранее сообщалось о продаже торгового центра в районе хлебокомбината в Кургане за 60 миллионов рублей и помещения в центре города, где ранее функционировало кафе, за 90 миллионов рублей. Также на продажу был выставлен единственный в городе аквапарк за 100 миллионов рублей.

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В центре Кургана, рядом с Детским парком, за 32 миллиона рублей выставили на продажу кафе и гостиничный комплекс «Атриум». Объявление опубликовано на популярном сайте. «Продается действующий гостиничный комплекс в центре Кургана. Фактическая площадь 484,4 квадратных метра. Продажа от собственника, документы в порядке, арестов и обременения нет», — указано в объявлении. С чем связана продажа, не уточняется. Заведение существовало в Кургане более 20 лет. Курганцы отмечали вкусную кухню в кафе. В сервисе 2gis гостиничный комплекс имеет высокий рейтинг — 4,7. Последние отзывы были оставлены в конце марта. Гости отметили доброжелательность персонала и уют в номерах. Ранее сообщалось о продаже торгового центра в районе хлебокомбината в Кургане за 60 миллионов рублей и помещения в центре города, где ранее функционировало кафе, за 90 миллионов рублей. Также на продажу был выставлен единственный в городе аквапарк за 100 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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