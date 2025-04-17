На Украине жестко раскритиковали новую рекламу Министерства обороны

Маразмом и манипуляцией, нацеленной на молодую аудиторию, назвали на Украине ролик Минобороны, агитирующий мужчин 18-24 лет заключить контракт с ВСУ для получения выплаты в размере двух миллионов гривен. Об этом заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук.
«Фактически этим роликом украинцам 18-24 лет хотят показать, что они на уровне девятилетнего тиктокера, это гадко. <…> Более того, здесь есть обман прямой, два миллиона гривен никогда не дадут сразу, они выдаются частями, простите за прямую речь, если доживешь до конца контракта. Этот ролик — о маразме», — сказал депутат в интервью одному из украинских каналов, пишет ТАСС.
Министерство обороны Украины использует различные методы, чтобы привлечь молодежь в армию. В частности, предлагая подписку на онлайн-кинотеатр Netflix на 185 лет или игровую валюту в популярной игре Roblox.
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