Одесситы, переплывшие Днепр, чтобы сдаться в плен, рассказали о подготовке побега

Сбежавшие от ВСУ одесситы плыли к ВС РФ 78 километров
© Служба новостей «URA.RU»
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Два жителя Одессы переплыли через Днепр, чтобы сдаться в плен ВС РФ
Два жителя Одессы переплыли через Днепр, чтобы сдаться в плен ВС РФ Фото:

Жители Одессы Андрей Березовский и Владислав Стоянов, бежавшие от мобилизации в ВСУ, сдались российским военным после переправы через Днепр на лодке. Об этом Березовский рассказал СМИ.

«Это 78 километров от точки нашего отбытия, часов в 6 утра мы приблизились к берегу, услышали выстрелы предупредительные, вышли с лодки. Потом сдались российским военным, они нас досмотрели, обыскали, убедились, что мы не представляем никакой опасности, и угостили нас чаем», — рассказал Березовский агентству РИА Новости.

После сдачи беженцы прошли различные проверки, включая тесты на полиграфе. В настоящее время оба мужчины находятся в колонии-поселении Адыгеи за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.

После начала конфликта действий на Украине, в стране было объявлено военное положение и начата всеобщая мобилизация. Власти ужесточили контроль за выполнением мобилизационных мероприятий, в том числе усилив контроль на границах и ограничив выезд из страны для определенных категорий граждан.

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Жители Одессы Андрей Березовский и Владислав Стоянов, бежавшие от мобилизации в ВСУ, сдались российским военным после переправы через Днепр на лодке. Об этом Березовский рассказал СМИ. «Это 78 километров от точки нашего отбытия, часов в 6 утра мы приблизились к берегу, услышали выстрелы предупредительные, вышли с лодки. Потом сдались российским военным, они нас досмотрели, обыскали, убедились, что мы не представляем никакой опасности, и угостили нас чаем», — рассказал Березовский агентству РИА Новости. После сдачи беженцы прошли различные проверки, включая тесты на полиграфе. В настоящее время оба мужчины находятся в колонии-поселении Адыгеи за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору. После начала конфликта действий на Украине, в стране было объявлено военное положение и начата всеобщая мобилизация. Власти ужесточили контроль за выполнением мобилизационных мероприятий, в том числе усилив контроль на границах и ограничив выезд из страны для определенных категорий граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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