РИАН: ВСУ убили уклониста от мобилизации дроном «Баба-Яга»

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Дрон «Баба Яга» атаковал уклонистов от мобилизации
Дрон «Баба Яга» атаковал уклонистов от мобилизации Фото:

Житель Новооленовки в Донецкой Народной Республике (ДНР), скрывавшийся от мобилизации в Вооруженные Силы Украины, погиб после атаки украинского дрона «Баба-Яга». Об этом сообщают российские журналисты, ссылаясь на слова очевидцев.

«Мы сбежали от повестки. Он (муж) только закончил полевые работы, пропала бронь (от мобилизации) и сразу начали приходить ему повестки. Нам прилетела в подвал 'Баба-Яга' и отбила ему две ноги. Он от шока умер», — рассказала жена погибшего в беседе с РИА Новости.

На Украине продолжает сохраняться военное положение, а также всеобщая мобилизация. В начале марта Киев усилил требования для выезда за границу, запретив поездки журналистам и представителям культуры, которые подлежат призыву. Согласно информации от Государственной пограничной службы Украины, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо предъявить официальное письмо от Министерства культуры или по делам цифровой трансформации, а также приглашение от зарубежной организации с его переводом и документы военного учета.

В случае отсутствия документов, подтверждающих цель поездки, выезд за пределы Украины будет запрещен. Украинские пограничники также усилили контроль. Недавно украинский лидер Владимир Зеленский в целом усилил контроль за проведением мобилизации

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Житель Новооленовки в Донецкой Народной Республике (ДНР), скрывавшийся от мобилизации в Вооруженные Силы Украины, погиб после атаки украинского дрона «Баба-Яга». Об этом сообщают российские журналисты, ссылаясь на слова очевидцев. «Мы сбежали от повестки. Он (муж) только закончил полевые работы, пропала бронь (от мобилизации) и сразу начали приходить ему повестки. Нам прилетела в подвал 'Баба-Яга' и отбила ему две ноги. Он от шока умер», — рассказала жена погибшего в беседе с РИА Новости. На Украине продолжает сохраняться военное положение, а также всеобщая мобилизация. В начале марта Киев усилил требования для выезда за границу, запретив поездки журналистам и представителям культуры, которые подлежат призыву. Согласно информации от Государственной пограничной службы Украины, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо предъявить официальное письмо от Министерства культуры или по делам цифровой трансформации, а также приглашение от зарубежной организации с его переводом и документы военного учета. В случае отсутствия документов, подтверждающих цель поездки, выезд за пределы Украины будет запрещен. Украинские пограничники также усилили контроль. Недавно украинский лидер Владимир Зеленский в целом усилил контроль за проведением мобилизации. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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