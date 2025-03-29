Житель Новооленовки в Донецкой Народной Республике (ДНР), скрывавшийся от мобилизации в Вооруженные Силы Украины, погиб после атаки украинского дрона «Баба-Яга». Об этом сообщают российские журналисты, ссылаясь на слова очевидцев.
«Мы сбежали от повестки. Он (муж) только закончил полевые работы, пропала бронь (от мобилизации) и сразу начали приходить ему повестки. Нам прилетела в подвал 'Баба-Яга' и отбила ему две ноги. Он от шока умер», — рассказала жена погибшего в беседе с РИА Новости.
На Украине продолжает сохраняться военное положение, а также всеобщая мобилизация. В начале марта Киев усилил требования для выезда за границу, запретив поездки журналистам и представителям культуры, которые подлежат призыву. Согласно информации от Государственной пограничной службы Украины, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо предъявить официальное письмо от Министерства культуры или по делам цифровой трансформации, а также приглашение от зарубежной организации с его переводом и документы военного учета.
В случае отсутствия документов, подтверждающих цель поездки, выезд за пределы Украины будет запрещен. Украинские пограничники также усилили контроль. Недавно украинский лидер Владимир Зеленский в целом усилил контроль за проведением мобилизации.
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