ВСУ атаковали город в Ивановской области

ВСУ предприняли попытку атаковать город Шуя
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ВСУ второй раз за два дня атаковали Шую
ВСУ второй раз за два дня атаковали Шую Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаковать город Шуя в Ивановской области. По данным местных жителей, над городом уже сбито несколько воздушных целей.

«В начале четвертого ночи были слышны звуки стрельбы и несколько мощных взрывов», — рассказали местные жители SHOT. Ранее в регионе был объявлен режим повышенной готовности из-за возможности атаки БПЛА.

Вчера Шуя в Ивановской области утром подвергался атакам беспилотников, когда пять дронов типа «Лютый», оснащенных осколочно-фугасными снарядами, предположительно нацелились на местный завод «Литмаш». Все атакующие БПЛА были успешно сбиты системами ПВО.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаковать город Шуя в Ивановской области. По данным местных жителей, над городом уже сбито несколько воздушных целей. «В начале четвертого ночи были слышны звуки стрельбы и несколько мощных взрывов», — рассказали местные жители SHOT. Ранее в регионе был объявлен режим повышенной готовности из-за возможности атаки БПЛА. Вчера Шуя в Ивановской области утром подвергался атакам беспилотников, когда пять дронов типа «Лютый», оснащенных осколочно-фугасными снарядами, предположительно нацелились на местный завод «Литмаш». Все атакующие БПЛА были успешно сбиты системами ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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