Сапер из Перми отбился от атаки ВСУ в ходе минирования местности в ДНР

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Группа попала под обстрел на боевом задании
Группа попала под обстрел на боевом задании Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сапер из Перми Юрий Габтрахманов смог отбиться от вражеской атаки на СВО. Его группа занималась минированием местности в одном из районов ДНР, чтобы не допустить прорыва неприятеля. Об этом URA.RU рассказали в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».

«Когда работа почти завершилась, противник открыл огонь по саперной группе из минометов и стрелкового оружия. Юрий Габтрахманов остался прикрывать отход своих товарищей. Во время отступления формирования он заметил украинских бойцов. Пермяк открыл плотный огонь из своего АК-74, уничтожив одного из националистов и заставив остальных отступить», — сообщили ветераны.  

Военнослужащий подписал контракт и отправился на передовую в октябре прошлого года. Описанный выше эпизод произошел в конце января 2025-го.

Ранее URA.RU рассказывало о другом пермяке, который под обстрелом украинской артиллерии смог отремонтировать поврежденный узел связи. А раненый боец из Краснокамска не позволил захватить противнику уже отбитые укрепления.

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Сапер из Перми Юрий Габтрахманов смог отбиться от вражеской атаки на СВО. Его группа занималась минированием местности в одном из районов ДНР, чтобы не допустить прорыва неприятеля. Об этом URA.RU рассказали в ветеранской организации «Сила в братстве — 59». «Когда работа почти завершилась, противник открыл огонь по саперной группе из минометов и стрелкового оружия. Юрий Габтрахманов остался прикрывать отход своих товарищей. Во время отступления формирования он заметил украинских бойцов. Пермяк открыл плотный огонь из своего АК-74, уничтожив одного из националистов и заставив остальных отступить», — сообщили ветераны.   Военнослужащий подписал контракт и отправился на передовую в октябре прошлого года. Описанный выше эпизод произошел в конце января 2025-го. Ранее URA.RU рассказывало о другом пермяке, который под обстрелом украинской артиллерии смог отремонтировать поврежденный узел связи. А раненый боец из Краснокамска не позволил захватить противнику уже отбитые укрепления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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