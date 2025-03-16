Сапер из Перми отбился от атаки ВСУ в ходе минирования местности в ДНР

Сапер из Перми Юрий Габтрахманов смог отбиться от вражеской атаки на СВО. Его группа занималась минированием местности в одном из районов ДНР, чтобы не допустить прорыва неприятеля. Об этом URA.RU рассказали в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».
«Когда работа почти завершилась, противник открыл огонь по саперной группе из минометов и стрелкового оружия. Юрий Габтрахманов остался прикрывать отход своих товарищей. Во время отступления формирования он заметил украинских бойцов. Пермяк открыл плотный огонь из своего АК-74, уничтожив одного из националистов и заставив остальных отступить», — сообщили ветераны.
Военнослужащий подписал контракт и отправился на передовую в октябре прошлого года. Описанный выше эпизод произошел в конце января 2025-го.
Ранее URA.RU рассказывало о другом пермяке, который под обстрелом украинской артиллерии смог отремонтировать поврежденный узел связи. А раненый боец из Краснокамска не позволил захватить противнику уже отбитые укрепления.
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