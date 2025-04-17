На концерте в Сеуле вокалист британской группы Coldplay Крис Мартин исполнил песню по просьбе своего российского поклонника. Он также допустил возможность выступления в России.
На кадры с концерта попал момент, как Мартин обратил внимание на одного из зрителей, освещенного светом прожектора, передает Life. Артист поинтересовался у него, откуда он. На экране мобильного телефона фанат написал, что из России. После чего музыкант сказал, что когда-нибудь они могут дать концерт в нашей стране.
В Москве также должен пройти концерт американского рэп-исполнителя Offset. Он состоятся на сцене МТС Live Холла 26 апреля. В октябре 2024 года в России выступил рэпер 6ix9ine.
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