Защитник террористов «Крокуса» раскрыл новые детали о преступниках

Адвокат Власов: террористы «Крокуса» встретились за несколько дней до нападения
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Один из террористов прибыл в Москву из Новосибирска
Один из террористов прибыл в Москву из Новосибирска Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Преступники, совершившие теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве, встретились за несколько дней до нападения. Об этом сообщает адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Олег Власов.

«Они (исполнители теракта — прим. URA.RU) встретились в Москве всего за несколько дней до нападения, приехав из разных мест», — передает РИА Новости слова адвоката. Он добавил, что Мирзоев прибыл из Новосибирска. Ранее их действия контролировались через переписку в мессенджере Telegram.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедший 22 марта 2024 года, привел к гибели 145 человек. Исполнители нападения планировали после атаки скрыться на Украине, полагая, что их не выдадут Российской Федерации.

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Преступники, совершившие теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве, встретились за несколько дней до нападения. Об этом сообщает адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Олег Власов. «Они (исполнители теракта — прим. URA.RU) встретились в Москве всего за несколько дней до нападения, приехав из разных мест», — передает РИА Новости слова адвоката. Он добавил, что Мирзоев прибыл из Новосибирска. Ранее их действия контролировались через переписку в мессенджере Telegram. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедший 22 марта 2024 года, привел к гибели 145 человек. Исполнители нападения планировали после атаки скрыться на Украине, полагая, что их не выдадут Российской Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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