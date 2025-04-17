Россиянам пообещали большие скидки на кофе

Экономист Балынин: к 2025 году скидки на кофе в России могут достигнуть 10%
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Один килограмм зерен арабики составляет 4,2 тысячи рублей
Один килограмм зерен арабики составляет 4,2 тысячи рублей Фото:

К концу 2025 года размер скидок на кофе в России достигнет более 10%. Об этом сообщает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«К концу 2025 года скидки на кофе в России превысят 10%, а в 2026 году — 20%», — передает «Газета.Ru» прогноз Балынина. Он отметил, что в случае получения высоких урожаев кофе в Бразилии, Вьетнаме и Коста-Рике в текущем году можно ожидать усиления конкуренции на мировом рынке кофе. Это, в свою очередь, приведет к борьбе за привлечение покупателей, что способствует снижению цен. 

Экономист подчеркнул, что кофе не выращивается в России в промышленных объемах, и поэтому основная часть стоимости этого продукта складывается за пределами страны. Он также выразил мнение, что возможное снижение цен на кофе в российских торговых сетях скорее всего будет осуществляться не за счет изменения основной цены, а через проведение специальных акций и предоставление скидок. В настоящее время стоимость одного килограмма зерен арабики в магазинах России составляет приблизительно 4,2 тысячи рублей.

За последний год цены на два ключевых вида кофе — арабику и робусту — выросли в среднем более чем в два раза на международных рынках, сообщает руководитель ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. В результате этого наблюдается увеличение стоимости готового кофейного продукта в различных странах, в том числе и в России, передает «360.ru».

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К концу 2025 года размер скидок на кофе в России достигнет более 10%. Об этом сообщает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин . «К концу 2025 года скидки на кофе в России превысят 10%, а в 2026 году — 20%», — передает «Газета.Ru» прогноз Балынина. Он отметил, что в случае получения высоких урожаев кофе в Бразилии, Вьетнаме и Коста-Рике в текущем году можно ожидать усиления конкуренции на мировом рынке кофе. Это, в свою очередь, приведет к борьбе за привлечение покупателей, что способствует снижению цен.  Экономист подчеркнул, что кофе не выращивается в России в промышленных объемах, и поэтому основная часть стоимости этого продукта складывается за пределами страны. Он также выразил мнение, что возможное снижение цен на кофе в российских торговых сетях скорее всего будет осуществляться не за счет изменения основной цены, а через проведение специальных акций и предоставление скидок. В настоящее время стоимость одного килограмма зерен арабики в магазинах России составляет приблизительно 4,2 тысячи рублей. За последний год цены на два ключевых вида кофе — арабику и робусту — выросли в среднем более чем в два раза на международных рынках, сообщает руководитель ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. В результате этого наблюдается увеличение стоимости готового кофейного продукта в различных странах, в том числе и в России, передает «360.ru».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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