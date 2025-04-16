В преддверии празднования светлой Пасхи в Кургане организуются масштабные пасхальные ярмарки и фестивали. Ожидаются архиерейские хоры, шашлыки и творожные куличи. Кроме того, можно будет купить куличи, которые будут освящены. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.
Основные мероприятия пасхальных праздников в Кургане:
Пасхальная ярмарка на Центральном рынке (18–20 апреля)
- Представлены пасхальные куличи от восьми крупнейших производителей Курганской области.
- Монастырская продукция от Курганской митрополии.
- Фермерская продукция, деликатесы со всего мира.
- Подарочные композиции и украшения интерьера от местных мастеров.
- Все куличи освящены, доступны по всей территории рынка.
- В центре торгового зала — пасхальное дерево.
Фестиваль «Пасхальный перезвон» на Троицкой площади (20 апреля)
- С 11:00 — продовольственная ярмарка с участием местных сельхозпроизводителей и ремесленников.
- В продаже: молочная и мясная продукция, грибы, сыры, колбасы, варенье, мед, овощи, фрукты, пряники и другое.
- Саженцы плодовых и ягодных культур для садоводов.
- Общественное питание: плов, шашлыки, безалкогольные напитки.
- В 12:00 — концерт с музыкальным и хореографическим творчеством, звонница с мастер-классом по колокольному звону.
Пасхальный концерт у Александро-Невского собора (20 апреля, 16:45)
- Выступления смешанного, мужского и детского архиерейских хоров Курганской епархии.
- Театр-студия «Душа», солистка Мария Мустакаева, певица Евгения Метелица, студия «Хореографические миниатюры» и другие.
- Концерт после пасхальной Вечерни (начало в 16:00).
- После концерта — полевая кухня и бесплатное мороженое для детей.
Кроме того, 20 апреля с 06:00 до 18:00 запрещена остановка и стоянка на парковке Троицкой площади 1А. С 15:00 до 18:00 запрещено движение от ул. Володарского до Кафедрального собора. С 13:00 до 18:00 запрещена остановка и стоянка на парковке у собора (ул. Володарского, 42).
Ранее URA.RU сообщало, что 25 апреля в Кургане пройдет «Библионочь». Все мероприятия приурочены к 80-летию Победы. Цель — почтить память героев, познакомить с историей и вовлечь в патриотическое воспитание.
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