Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев положительно оценил строящуюся школу в Иркутске, которая станет самой крупной в регионе и получит имя 80-летия Победы. Во время осмотра он подчеркнул ключевую роль партии в организации строительства и капитального ремонта в рамках народной программы, особо отметив значимость участия граждан в контроле над качеством работ. Об этом сообщает пресс-служба партии.
«Этот объект часть нашей народной партийной программы. По ней мы возводим такие современные школы, где дети могут получать самое качественное образование, по всей стране. Наш принципиальный партийный подход, что на объекте работают представители общественности, родительских комитетов, руководители первичных отделений, потому что такие стройки обязательно должны идти под контролем общественных институтов», — передает пресс-служба слова Якушева.
Секретарь Генсовета партии посетил объект строительства вместе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, представителями родительского комитета и секретарем первичной организации Сергеем Кончевым. Кобзев подчеркнул, что новое учебное заведение будет соответствовать самым передовым стандартам. Проект особенно значим, поскольку получает дополнительные средства по партийной программе, что является важной поддержкой для создания крупнейшего образовательного учреждения в Иркутской области.
Школа станет самым большим учебным заведением в регионе с общей вместимостью 1550 учащихся. На текущий момент строительство выполнено на 70%, что значительно опережает запланированные сроки. Ожидается, что объект будет сдан к 1 сентября текущего года, после чего школе предстоит получить имя в честь 80-летия Победы.
В школе предусмотрены не только учебные классы, но и ряд дополнительных помещений. Среди них — бассейн, пищеблок со столовой, медицинский кабинет, библиотека, а также спортивный и актовый зал на 550 мест. Планируется также создание прилегающих зон для проведения торжественных мероприятий и спортивных игр для младших классов.
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