Россиянка пичкала детей таблетками от шизофрении для крепкого сна

В Рошали (Московская область) двое детей оказались в больнице из-за таблеток, которые, по предварительной информации, им давала собственная мать. Препараты оказались средством для лечения шизофрении. Женщина давала их несовершеннолетним якобы для улучшения сна.
«[Мать] в течение двух дней давала своим детям, 10-летней дочке и 7-летнему сыну, таблетки „Клопиксол“ якобы для спокойного сна», — пишет telegram-канал Shot. В один из моментов состояние детей резко ухудшилось, появилась сильная рвота и тошнота. Их срочно доставили в реанимацию.
Врачи диагностировали у несовершеннолетних медикаментозное отравление. Сейчас жизнь детей вне опасности, им уже лучше.
Женщина, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, предположительно давала своим детям медикаменты, выписанные ей лечащим врачом. Эти таблетки обычно используются для лечения острой и хронической шизофрении, а также других психотических состояний, включая те, что сопровождаются галлюцинациями и параноидальным бредом.
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