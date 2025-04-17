Россиянка пичкала детей таблетками от шизофрении для крепкого сна

SHOT: дети попали в реанимацию после таблеток, которые им давала мать
© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительной информации мать давала своим детям таблетки от шизофрении
По предварительной информации мать давала своим детям таблетки от шизофрении Фото:

В Рошали (Московская область) двое детей оказались в больнице из-за таблеток, которые, по предварительной информации, им давала собственная мать. Препараты оказались средством для лечения шизофрении. Женщина давала их несовершеннолетним якобы для улучшения сна.

«[Мать] в течение двух дней давала своим детям, 10-летней дочке и 7-летнему сыну, таблетки „Клопиксол“ якобы для спокойного сна», — пишет telegram-канал Shot. В один из моментов состояние детей резко ухудшилось, появилась сильная рвота и тошнота. Их срочно доставили в реанимацию.

Врачи диагностировали у несовершеннолетних медикаментозное отравление. Сейчас жизнь детей вне опасности, им уже лучше.

Женщина, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, предположительно давала своим детям медикаменты, выписанные ей лечащим врачом. Эти таблетки обычно используются для лечения острой и хронической шизофрении, а также других психотических состояний, включая те, что сопровождаются галлюцинациями и параноидальным бредом.

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В Рошали (Московская область) двое детей оказались в больнице из-за таблеток, которые, по предварительной информации, им давала собственная мать. Препараты оказались средством для лечения шизофрении. Женщина давала их несовершеннолетним якобы для улучшения сна. «[Мать] в течение двух дней давала своим детям, 10-летней дочке и 7-летнему сыну, таблетки „Клопиксол“ якобы для спокойного сна», — пишет telegram-канал Shot. В один из моментов состояние детей резко ухудшилось, появилась сильная рвота и тошнота. Их срочно доставили в реанимацию. Врачи диагностировали у несовершеннолетних медикаментозное отравление. Сейчас жизнь детей вне опасности, им уже лучше. Женщина, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, предположительно давала своим детям медикаменты, выписанные ей лечащим врачом. Эти таблетки обычно используются для лечения острой и хронической шизофрении, а также других психотических состояний, включая те, что сопровождаются галлюцинациями и параноидальным бредом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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