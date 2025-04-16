16 апреля 2025

В Челябинске начал работать еще один оператор проката электросамокатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Электросамокатов в Челябинске становится все больше
Электросамокатов в Челябинске становится все больше Фото:

Число электросамокатов, сдаваемых в аренду в Челябинске превысило семь тысяч. Это произошло после того, как в город зашел третий оператор, предлагающий услуги кикшеринга.

«В Челябинск зашел еще один оператор кикшеринга — сервис „Яндекс Go“. На старте работы горожанам будет доступно 1500 самокатов, сообщает пресс-служба компании.

Ранее в городе работали два оператора кикшеринга — Whoosh и МТС Юрент. Первый оперировал 3700 самокатами, число самокатов Юрент превышает две тысячи штук. Таким образом, общее количество самокатов, предлагаемых под аренду в Челябинске, превысит семь тысяч единиц.

В законодательном собрании региона предложили на оживленных улицах ограничить скорость передвижения электросамокатов десятью километрами в час. Ограничение могут ввести уже 1 июня.

Кикшеринг — это краткосрочная аренда электросамокатов. Пользователь берет самокат в одной точке города, доезжает до нужного места и оставляет транспортное средство на специальной парковке или просто на тротуаре. Оплата услуги проводится в специальном приложении смартфона.

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Число электросамокатов, сдаваемых в аренду в Челябинске превысило семь тысяч. Это произошло после того, как в город зашел третий оператор, предлагающий услуги кикшеринга. «В Челябинск зашел еще один оператор кикшеринга — сервис „Яндекс Go“. На старте работы горожанам будет доступно 1500 самокатов, сообщает пресс-служба компании. Ранее в городе работали два оператора кикшеринга — Whoosh и МТС Юрент. Первый оперировал 3700 самокатами, число самокатов Юрент превышает две тысячи штук. Таким образом, общее количество самокатов, предлагаемых под аренду в Челябинске, превысит семь тысяч единиц. В законодательном собрании региона предложили на оживленных улицах ограничить скорость передвижения электросамокатов десятью километрами в час. Ограничение могут ввести уже 1 июня. Кикшеринг — это краткосрочная аренда электросамокатов. Пользователь берет самокат в одной точке города, доезжает до нужного места и оставляет транспортное средство на специальной парковке или просто на тротуаре. Оплата услуги проводится в специальном приложении смартфона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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