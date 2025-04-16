16 апреля 2025

СК ужесточил обвинение екатеринбуржцу, похитившему немую 15-летнюю девочку

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Мера пресечения похитившему глухонемую девочку Олегу Куклину. Екатеринбург, куклин олег
Теперь Олегу Куклину вменяют две статьи Уголовного кодекса РФ Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец похитил глухонемую девочку

Силовики ужесточили обвинение екатеринбуржцу Олегу Куклину, которому вменяют похищение 15-летней немой девочки. Об этом URA.RU сообщил отец ребенка Юрий.

«Куклину добавили статью „Оставление в опасности“ (125 УК РФ — прим. ред.). Ссылаются на то, что, когда мою дочь оставили в подъезде, рядом с ней никого не было», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев по теме.

Инцидент, после которого Куклин попал под уголовное преследование произошел вечером 14 февраля на улице Куйбышева. Юрий приехал туда с дочкой, чтобы купить цветы для возлюбленной. Ребенка оставил в машине. Через какое-то время к авто подошел пьяный Куклин, вытащил ребенка и повел в неизвестном направлении. Вечером он привел ее к себе в квартиру, но жена прогнала девочку.

На следующий день подросток вышла из подъезда и дошла до аптеки, где попросила о помощи. После этого силовики скрутили Куклина. 17 февраля суд отправил его в следственный изолятор. На этой неделе меру пресечения смягчили, Куклину избрали домашний арест. В суде он извинился перед потерпевшими и заявил, что не собирался навредить ребенку. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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Силовики ужесточили обвинение екатеринбуржцу Олегу Куклину, которому вменяют похищение 15-летней немой девочки. Об этом URA.RU сообщил отец ребенка Юрий. «Куклину добавили статью „Оставление в опасности“ (125 УК РФ — прим. ред.). Ссылаются на то, что, когда мою дочь оставили в подъезде, рядом с ней никого не было», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев по теме. Инцидент, после которого Куклин попал под уголовное преследование произошел вечером 14 февраля на улице Куйбышева. Юрий приехал туда с дочкой, чтобы купить цветы для возлюбленной. Ребенка оставил в машине. Через какое-то время к авто подошел пьяный Куклин, вытащил ребенка и повел в неизвестном направлении. Вечером он привел ее к себе в квартиру, но жена прогнала девочку. На следующий день подросток вышла из подъезда и дошла до аптеки, где попросила о помощи. После этого силовики скрутили Куклина. 17 февраля суд отправил его в следственный изолятор. На этой неделе меру пресечения смягчили, Куклину избрали домашний арест. В суде он извинился перед потерпевшими и заявил, что не собирался навредить ребенку. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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