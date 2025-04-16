СК ужесточил обвинение екатеринбуржцу, похитившему немую 15-летнюю девочку

17 апреля 2025 в 11:26 Размер текста - 17 +

Теперь Олегу Куклину вменяют две статьи Уголовного кодекса РФ Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Екатеринбуржец похитил глухонемую девочку Силовики ужесточили обвинение екатеринбуржцу Олегу Куклину, которому вменяют похищение 15-летней немой девочки. Об этом URA.RU сообщил отец ребенка Юрий. «Куклину добавили статью „Оставление в опасности“ (125 УК РФ — прим. ред.). Ссылаются на то, что, когда мою дочь оставили в подъезде, рядом с ней никого не было», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев по теме. Инцидент, после которого Куклин попал под уголовное преследование произошел вечером 14 февраля на улице Куйбышева. Юрий приехал туда с дочкой, чтобы купить цветы для возлюбленной. Ребенка оставил в машине. Через какое-то время к авто подошел пьяный Куклин, вытащил ребенка и повел в неизвестном направлении. Вечером он привел ее к себе в квартиру, но жена прогнала девочку. На следующий день подросток вышла из подъезда и дошла до аптеки, где попросила о помощи. После этого силовики скрутили Куклина. 17 февраля суд отправил его в следственный изолятор. На этой неделе меру пресечения смягчили, Куклину избрали домашний арест. В суде он извинился перед потерпевшими и заявил, что не собирался навредить ребенку. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики ужесточили обвинение екатеринбуржцу Олегу Куклину, которому вменяют похищение 15-летней немой девочки. Об этом URA.RU сообщил отец ребенка Юрий. «Куклину добавили статью „Оставление в опасности“ (125 УК РФ — прим. ред.). Ссылаются на то, что, когда мою дочь оставили в подъезде, рядом с ней никого не было», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев по теме. Инцидент, после которого Куклин попал под уголовное преследование произошел вечером 14 февраля на улице Куйбышева. Юрий приехал туда с дочкой, чтобы купить цветы для возлюбленной. Ребенка оставил в машине. Через какое-то время к авто подошел пьяный Куклин, вытащил ребенка и повел в неизвестном направлении. Вечером он привел ее к себе в квартиру, но жена прогнала девочку. На следующий день подросток вышла из подъезда и дошла до аптеки, где попросила о помощи. После этого силовики скрутили Куклина. 17 февраля суд отправил его в следственный изолятор. На этой неделе меру пресечения смягчили, Куклину избрали домашний арест. В суде он извинился перед потерпевшими и заявил, что не собирался навредить ребенку. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.