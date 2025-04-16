В ДТП на Ушаковской набережной в Петербурге погиб мужчина

В крупном ДТП на Ушаковской набережной в Петербурге погиб водитель «Форда». 16 апреля автомобиль «БМВ Х5», потеряв контроль над управлением, наехал на бордюрный камень разделительной полосы. Это привело к столкновению с «Форд Фокусом», который после удара отлетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Омода». Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
«Госпитализированный с места происшествия водитель „Форд“, 63-летний мужчина, от полученных травм скончался в больнице», — пишет пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. В момент ДТП водитель «БМВ Х5» находился в состоянии алкогольного опьянения.
ГУ МВД России возбудило уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водителю «БМВ Х5» было предъявлено обвинение, он задержан.
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