16 апреля 2025

В ДТП на Ушаковской набережной в Петербурге погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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В момент ДТП водитель «БМВ Х5» находился в состоянии алкогольного опьянения
В момент ДТП водитель «БМВ Х5» находился в состоянии алкогольного опьянения Фото:

В крупном ДТП на Ушаковской набережной в Петербурге погиб водитель «Форда». 16 апреля автомобиль «БМВ Х5», потеряв контроль над управлением, наехал на бордюрный камень разделительной полосы. Это привело к столкновению с «Форд Фокусом», который после удара отлетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Омода». Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«Госпитализированный с места происшествия водитель „Форд“, 63-летний мужчина, от полученных травм скончался в больнице», — пишет пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. В момент ДТП водитель «БМВ Х5» находился в состоянии алкогольного опьянения.

ГУ МВД России возбудило уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водителю «БМВ Х5» было предъявлено обвинение, он задержан.

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В крупном ДТП на Ушаковской набережной в Петербурге погиб водитель «Форда». 16 апреля автомобиль «БМВ Х5», потеряв контроль над управлением, наехал на бордюрный камень разделительной полосы. Это привело к столкновению с «Форд Фокусом», который после удара отлетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Омода». Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. «Госпитализированный с места происшествия водитель „Форд“, 63-летний мужчина, от полученных травм скончался в больнице», — пишет пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. В момент ДТП водитель «БМВ Х5» находился в состоянии алкогольного опьянения. ГУ МВД России возбудило уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водителю «БМВ Х5» было предъявлено обвинение, он задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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