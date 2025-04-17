Мэр Екатеринбурга намекнул на отставку после критики от Паслера

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал окружению кадровые перестановки после критики врио губернатора Дениса Паслера уборки улиц. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«На утреннем совещании Орлов сказал, что вопросы к уборке действительно есть, и что, видимо, проблема в кураторе. Обозначил, что будет принимать решение», — передал собеседник. В администрации за благоустройство отвечает Алексей Бубнов. Его на совещании не было. Конкретную фамилию, кого собрался увольнять, Орлов не назвал. Но при этом удивился, что его заместитель не на месте.
Недовольство качеством уборки Паслер высказал на встрече с главными редакторами СМИ днем 16 апреля, отвечая на вопрос URA.RU. «Мне кажется, это явно заметно нам всем и въезжающим [в город]. Наша главная задача, главы города, бизнеса, управляющих компаний — навести в прямом смысле этого слова уборку», — обозначил губернатор.
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