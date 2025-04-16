16 апреля 2025

Челябинскую трассу М-5 временно закрывают для большегрузов из-за затора

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение предварительно вводится до 1 мая
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Гигантская пробка на федеральной трассе М-5 в Челябинской области

Проезд по федеральной трассе М-5 «Урал» от границы с республикой Башкортостан до Сатки Челябинской области закрывают для большегрузов до 1 мая с 10:00 до 18:00. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«На участке от границы с республикой Башкортостан до Сатки (1548+651 — километр 1691+000 километр) вводится временное ограничение движения транспортных средств, имеющих технически допустимую максимальную массу более 12 тонн. Ограничение вводится с 17 апреля до 1 мая с 10:00 до 18:00 ежедневно», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Из Челябинска в Ашу ранее почти на месяц отменили автобусы из-за гигантской пробки. До 8 мая из-за ремонта дороги автобусы перестанут ходить в Ашу и Казань. На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области уже несколько дней наблюдается гигантская пробка, максимальная длина которой достигала 110 километров.

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Проезд по федеральной трассе М-5 «Урал» от границы с республикой Башкортостан до Сатки Челябинской области закрывают для большегрузов до 1 мая с 10:00 до 18:00. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «На участке от границы с республикой Башкортостан до Сатки (1548+651 — километр 1691+000 километр) вводится временное ограничение движения транспортных средств, имеющих технически допустимую максимальную массу более 12 тонн. Ограничение вводится с 17 апреля до 1 мая с 10:00 до 18:00 ежедневно», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Из Челябинска в Ашу ранее почти на месяц отменили автобусы из-за гигантской пробки. До 8 мая из-за ремонта дороги автобусы перестанут ходить в Ашу и Казань. На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области уже несколько дней наблюдается гигантская пробка, максимальная длина которой достигала 110 километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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