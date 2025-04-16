Челябинскую трассу М-5 временно закрывают для большегрузов из-за затора

Проезд по федеральной трассе М-5 «Урал» от границы с республикой Башкортостан до Сатки Челябинской области закрывают для большегрузов до 1 мая с 10:00 до 18:00. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«На участке от границы с республикой Башкортостан до Сатки (1548+651 — километр 1691+000 километр) вводится временное ограничение движения транспортных средств, имеющих технически допустимую максимальную массу более 12 тонн. Ограничение вводится с 17 апреля до 1 мая с 10:00 до 18:00 ежедневно», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Из Челябинска в Ашу ранее почти на месяц отменили автобусы из-за гигантской пробки. До 8 мая из-за ремонта дороги автобусы перестанут ходить в Ашу и Казань. На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области уже несколько дней наблюдается гигантская пробка, максимальная длина которой достигала 110 километров.
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