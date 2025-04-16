16 апреля 2025

Бортмеханик из ХМАО, ставший лотерейным миллионером, раскрыл секрет своей победы

Бортмеханик из ХМАО стал миллионеров, купив билет со счастливым числом
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин выиграл миллион рублей, купив счастливый билет
Югорчанин выиграл миллион рублей, купив счастливый билет Фото:

Бортмеханик вертолета Иван Лемко из Югры рассказал, что выиграл в лотерею, потому что при покупке билета ориентировался на свою счастливую цифру. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Восемь — это мое число. Я ведь на вертолете Ми-8 летаю, и родился в августе. Когда покупал билеты — искал именно с этим числом. Еще подумал про себя, что как раз вскоре полечу с женой в отпуск через Москву. Если выиграю, то сразу в столице оформлю выигрыш. Как в воду глядел! — рассказал югорчанин.

Ранее URA.RU писало, что бортмеханик из ХМАО стал лотерейным миллионером. Он купил билеты к 8 марта и выиграл миллион рублей.

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Бортмеханик вертолета Иван Лемко из Югры рассказал, что выиграл в лотерею, потому что при покупке билета ориентировался на свою счастливую цифру. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Восемь — это мое число. Я ведь на вертолете Ми-8 летаю, и родился в августе. Когда покупал билеты — искал именно с этим числом. Еще подумал про себя, что как раз вскоре полечу с женой в отпуск через Москву. Если выиграю, то сразу в столице оформлю выигрыш. Как в воду глядел! — рассказал югорчанин. Ранее URA.RU писало, что бортмеханик из ХМАО стал лотерейным миллионером. Он купил билеты к 8 марта и выиграл миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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