Бортмеханик из ХМАО, ставший лотерейным миллионером, раскрыл секрет своей победы

Бортмеханик вертолета Иван Лемко из Югры рассказал, что выиграл в лотерею, потому что при покупке билета ориентировался на свою счастливую цифру. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«Восемь — это мое число. Я ведь на вертолете Ми-8 летаю, и родился в августе. Когда покупал билеты — искал именно с этим числом. Еще подумал про себя, что как раз вскоре полечу с женой в отпуск через Москву. Если выиграю, то сразу в столице оформлю выигрыш. Как в воду глядел! — рассказал югорчанин.
Ранее URA.RU писало, что бортмеханик из ХМАО стал лотерейным миллионером. Он купил билеты к 8 марта и выиграл миллион рублей.
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