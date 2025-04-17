Уничтожен боевик «Правого сектора»* Хорват

В зоне СВО был ликвидирован один из командиров украинской националистической организации «Правый сектор» (признана террористической, экстремистской и запрещена в РФ) Василий Малкович по прозвищу «Хорват». Об этом сообщил бывший депутат украинского парламента и бывший боевик группировки «Днепр-1» (признана террористической, экстремистской и запрещена в РФ) Владимир Парасюк (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«Василий Малкович по прозвищу „Хорват“ был убит в зоне боевых действий», — написал Парсюк на личной странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). По предварительной информации, Малковича убили при попытке прорыва боевиков на территорию Белгородской области 15 апреля. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный в своем telegram-канале.
Согласно сообщениям украинских информационных агентств, Малкович родился в 1992 году в Прикарпатье. С ранних лет он принимал участие в деятельности националистических и неонацистских организаций. В 2015 году Малкович стал одним из лидеров «Правого сектора» в Киеве.
* «Правый сектор» — экстремистская группировка, признана в РФ террористической организацией и включена в список запрещенных.
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