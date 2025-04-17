На пост ректора УрФУ претендуют два человека

На пост ректора Уральского федерального университета, который станет вакантным после ухода Виктора Кокшарова, претендуют два сотрудника вуза. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, это директор радиофака Илья Обабков и первый проректор Даниил Сандлер, отвечающий за экономику и стратегическое развитие.
О том, что в случае отставки Кокшарова на его место будет рассматриваться Сандлер, URA.RU ранее сообщало и в «Слухах». Его, по слухам, готовы поддержать промышленники, помогающие университету.
Сандлеру 53 года, на должность проректора по экономике и стратегическому развитию был назначен в 2010 году. Дозвониться до него к моменту публикации не удалось.
Обабкову 49 лет, с 2018 года он возглавляет Институт радиоэлектроники и информационных технологий. В 2024 году именно его радиофак придумал суперкомпьютер, который определял победителя на викторине «Опорный край», проводившейся в дни президентских выборов. В беседе с корреспондентом URA.RU Обабков заявил, что обсуждать такие вопросы рано — ректор продолжает работать. С ним же вопрос о вероятном назначении никто не обсуждал, он вторую неделю находится в командировке.
Полномочия Виктора Кокшарова истекут к июню. Как ранее писало агентство, продлевать их руководство страны (указ подписывает премьер РФ Михаил Мишустин) не планирует. С 14 апреля он руководит вузом в статусе исполняющего обязанности, занял же должность Кокшаров еще в 2010 году. Все новости о скорой смене власти в УрФУ — в сюжете URA.RU.
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