На пост ректора УрФУ претендуют два человека

Декан радиофака Обабков и проректор УрФУ Сандлер метят в кресло главы вуза
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
УрФУ - крупнейший вуз Урала
УрФУ - крупнейший вуз Урала Фото:
новость из сюжета
Ректор УрФУ Виктор Кокшаров покинет должность

На пост ректора Уральского федерального университета, который станет вакантным после ухода Виктора Кокшарова, претендуют два сотрудника вуза. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, это директор радиофака Илья Обабков и первый проректор Даниил Сандлер, отвечающий за экономику и стратегическое развитие. 

О том, что в случае отставки Кокшарова на его место будет рассматриваться Сандлер, URA.RU ранее сообщало и в «Слухах». Его, по слухам, готовы поддержать промышленники, помогающие университету. 

Сандлеру 53 года, на должность проректора по экономике и стратегическому развитию был назначен в 2010 году. Дозвониться до него к моменту публикации не удалось.

Обабкову 49 лет, с 2018 года он возглавляет Институт радиоэлектроники и информационных технологий. В 2024 году именно его радиофак придумал суперкомпьютер, который определял победителя на викторине «Опорный край», проводившейся в дни президентских выборов. В беседе с корреспондентом URA.RU Обабков заявил, что обсуждать такие вопросы рано — ректор продолжает работать. С ним же вопрос о вероятном назначении никто не обсуждал, он вторую неделю находится в командировке.

Полномочия Виктора Кокшарова истекут к июню. Как ранее писало агентство, продлевать их руководство страны (указ подписывает премьер РФ Михаил Мишустин) не планирует. С 14 апреля он руководит вузом в статусе исполняющего обязанности, занял же должность Кокшаров еще в 2010 году. Все новости о скорой смене власти в УрФУ — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На пост ректора Уральского федерального университета, который станет вакантным после ухода Виктора Кокшарова, претендуют два сотрудника вуза. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, это директор радиофака Илья Обабков и первый проректор Даниил Сандлер, отвечающий за экономику и стратегическое развитие.  О том, что в случае отставки Кокшарова на его место будет рассматриваться Сандлер, URA.RU ранее сообщало и в «Слухах». Его, по слухам, готовы поддержать промышленники, помогающие университету.  Сандлеру 53 года, на должность проректора по экономике и стратегическому развитию был назначен в 2010 году. Дозвониться до него к моменту публикации не удалось. Обабкову 49 лет, с 2018 года он возглавляет Институт радиоэлектроники и информационных технологий. В 2024 году именно его радиофак придумал суперкомпьютер, который определял победителя на викторине «Опорный край», проводившейся в дни президентских выборов. В беседе с корреспондентом URA.RU Обабков заявил, что обсуждать такие вопросы рано — ректор продолжает работать. С ним же вопрос о вероятном назначении никто не обсуждал, он вторую неделю находится в командировке. Полномочия Виктора Кокшарова истекут к июню. Как ранее писало агентство, продлевать их руководство страны (указ подписывает премьер РФ Михаил Мишустин) не планирует. С 14 апреля он руководит вузом в статусе исполняющего обязанности, занял же должность Кокшаров еще в 2010 году. Все новости о скорой смене власти в УрФУ — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...