Западная техника впервые проедет на параде Победы в Верхней Пышме

В колонне военной техники на параде Победы в Верхней Пышме впервые появятся иностранные образцы. Об этом рассказала исполнительный директор Музейного комплекса Елена Филатова.
«В том году по дороге города прошло 39 образцов военной техники, а в этом году, на юбилей Победы, мы приготовили грандиозное мероприятие — у нас будет 60 экспонатов Музейного комплекса, они все на ходу. В этом году можно будет увидеть не только нашу технику, но и ту, что поставлялась в СССР по программе ленд-лиза и технику союзников. Это у нас будет впервые», — поделилась директор на пресс-конференции в ТАСС.
Также на параде ждут временно исполняющего обязанности свердловского губернатора Дениса Паслера и полпреда президента в Уральском федеральном округе Артема Жогу. В прошлом году на 9 Мая в Верхнюю Пышму приезжали экс-губернатор Евгений Куйвашев, его советник Эдуард Россель, полпред Владимир Якушев, именитые бизнесмены и депутаты заксобрания.
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