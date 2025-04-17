Западная техника впервые проедет на параде Победы в Верхней Пышме

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9 Мая гости и жители Верхней Пышмы увидят уникальную технику
9 Мая гости и жители Верхней Пышмы увидят уникальную технику Фото:
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В колонне военной техники на параде Победы в Верхней Пышме впервые появятся иностранные образцы. Об этом рассказала исполнительный директор Музейного комплекса Елена Филатова.

«В том году по дороге города прошло 39 образцов военной техники, а в этом году, на юбилей Победы, мы приготовили грандиозное мероприятие — у нас будет 60 экспонатов Музейного комплекса, они все на ходу. В этом году можно будет увидеть не только нашу технику, но и ту, что поставлялась в СССР по программе ленд-лиза и технику союзников. Это у нас будет впервые», — поделилась директор на пресс-конференции в ТАСС. 

Также на параде ждут временно исполняющего обязанности свердловского губернатора Дениса Паслера и полпреда президента в Уральском федеральном округе Артема Жогу. В прошлом году на 9 Мая в Верхнюю Пышму приезжали экс-губернатор Евгений Куйвашев, его советник Эдуард Россель, полпред Владимир Якушев, именитые бизнесмены и депутаты заксобрания.

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В колонне военной техники на параде Победы в Верхней Пышме впервые появятся иностранные образцы. Об этом рассказала исполнительный директор Музейного комплекса Елена Филатова. «В том году по дороге города прошло 39 образцов военной техники, а в этом году, на юбилей Победы, мы приготовили грандиозное мероприятие — у нас будет 60 экспонатов Музейного комплекса, они все на ходу. В этом году можно будет увидеть не только нашу технику, но и ту, что поставлялась в СССР по программе ленд-лиза и технику союзников. Это у нас будет впервые», — поделилась директор на пресс-конференции в ТАСС.  Также на параде ждут временно исполняющего обязанности свердловского губернатора Дениса Паслера и полпреда президента в Уральском федеральном округе Артема Жогу. В прошлом году на 9 Мая в Верхнюю Пышму приезжали экс-губернатор Евгений Куйвашев, его советник Эдуард Россель, полпред Владимир Якушев, именитые бизнесмены и депутаты заксобрания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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