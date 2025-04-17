Песков раскрыл смысл переговоров Украины и США в Париже

Делегации Украины и США, прибывшие в Париж на переговоры, обсудят вопрос завершения конфликта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Очевидно, что пойдет разговор о различных аспектах темы украинского урегулирования. Президент [России Владимир Путин] имел с господином Уиткоффом продолжительный разговор, о содержании которого доложено [президенту США Дональду] Трампу. США продолжают работу в этом русле с европейцами и с украинцами. Дальше ожидали бы проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования», — рассказал Песков журналистам во время конференц-колла.
Глава офиса, Владимира Зеленского Андрей Ермак 17 апреля сообщил, что вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и главой МИД Андреем Сибигой прибыл в Париж. Там запланированы встречи с представителями США.
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