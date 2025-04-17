Песков раскрыл смысл переговоров Украины и США в Париже

Песков: США и Украина в Париже обсудят вопрос урегулирования конфликта
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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США и Украина обсудят в Париже завершение конфликта, рассказал Песков
США и Украина обсудят в Париже завершение конфликта, рассказал Песков Фото:

Делегации Украины и США, прибывшие в Париж на переговоры, обсудят вопрос завершения конфликта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Очевидно, что пойдет разговор о различных аспектах темы украинского урегулирования.  Президент [России Владимир Путин] имел с господином Уиткоффом продолжительный разговор, о содержании которого доложено [президенту США Дональду] Трампу. США продолжают работу в этом русле с европейцами и с украинцами. Дальше ожидали бы проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования», — рассказал Песков журналистам во время конференц-колла. 

Глава офиса, Владимира Зеленского Андрей Ермак 17 апреля сообщил, что вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и главой МИД Андреем Сибигой прибыл в Париж. Там запланированы встречи с представителями США.

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Делегации Украины и США, прибывшие в Париж на переговоры, обсудят вопрос завершения конфликта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Очевидно, что пойдет разговор о различных аспектах темы украинского урегулирования.  Президент [России Владимир Путин] имел с господином Уиткоффом продолжительный разговор, о содержании которого доложено [президенту США Дональду] Трампу. США продолжают работу в этом русле с европейцами и с украинцами. Дальше ожидали бы проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования», — рассказал Песков журналистам во время конференц-колла.  Глава офиса, Владимира Зеленского Андрей Ермак 17 апреля сообщил, что вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и главой МИД Андреем Сибигой прибыл в Париж. Там запланированы встречи с представителями США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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